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Новое покрытие Eximer: в нашем ассортименте появились стильные и надёжные двери!

15.05.2025

Уважаемые покупатели! Мы рады сообщить о расширении ассортимента нашего магазина. Теперь в нашем каталоге представлены двери с инновационным покрытием Eximer, которое сочетает в себе эстетическую привлекательность и высокую функциональность. 

Что такое покрытие Eximer? 

Eximer — это современное покрытие, которое обеспечивает дверям не только привлекательный внешний вид, но и повышенную стойкость к внешним воздействиям. Оно обладает рядом преимуществ, которые делают его отличным выбором для тех, кто ценит качество и долговечность. 

Преимущества дверей с покрытием Eximer: 

  • Устойчивость к царапинам и истиранию: покрытие Eximer надёжно защищает поверхность дверей от механических повреждений, сохраняя их первоначальный вид на протяжении долгого времени.
  • Влагостойкость: двери с покрытием Eximer идеально подходят для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и кухни. 
  • Простота ухода: за счёт гладкой поверхности уход за дверями становится лёгким и быстрым процессом. 
  • Широкий выбор дизайнов: покрытие Eximer представлено в разнообразных цветах и текстурах, что позволяет подобрать двери под любой интерьер.    

Не упустите возможность обновить свой интерьер с помощью стильных и надёжных дверей с покрытием Eximer! Посетите наш интернет-магазин и выберите идеальную модель для вашего дома.

Дверь межкомнатная Неоклассико-11 Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Неоклассико-11 Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая, царговая
8 584
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Неоклассико-11 Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Неоклассико-11 Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая, царговая
8 584
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Неоклассико-11 Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Неоклассико-11 Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая, царговая
8 584
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Неоклассико-12 Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Неоклассико-12 Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая, царговая
8 899
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Неоклассико-12 Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Неоклассико-12 Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая, царговая
8 899
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Неоклассико-12 Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Неоклассико-12 Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая, царговая
8 899
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
11 375
Размер:
200x70
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
10 500
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
10 500
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
10 500
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-50.1 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-50.1 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
11 550
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-50.1 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-50.1 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
11 550
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-50.11 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-50.11 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
11 550
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-50.11 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-50.11 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
11 550
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-50.11 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-50.11 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
11 550
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
11 375
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
11 375
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-52 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-52 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
11 113
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-52 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-52 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
11 113
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-52 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-52 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
11 113
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
11 725
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
11 725
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-58 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая, кромка алюминиевая черная, каркасно-щитовая
11 725
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4A Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая/скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4A Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая/скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
12 075
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Эксимер(ПЭТ)
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4A Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая/скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4A Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая/скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
12 075
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Эксимер(ПЭТ)
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4A Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая/скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4A Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая/скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
12 075
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Эксимер(ПЭТ)
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
12 075
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Эксимер(ПЭТ)
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
12 075
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Эксимер(ПЭТ)
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
12 075
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Эксимер(ПЭТ)
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая/скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая/скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
15 575
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая/скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая/скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
15 575
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Эксимер(ПЭТ)
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая/скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая/скрытая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
15 575
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Эксимер(ПЭТ)
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Beige, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
15 575
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Эксимер(ПЭТ)
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Brown, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
15 575
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4AB Эксимер(ПЭТ) Keramik Valse, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
15 575
Размер:
200x80