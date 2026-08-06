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  6. Корпус врезного замка c защёлкой FP.C-65.72-0434 (FL-0434)
Корпус врезного замка c защёлкой FP.C-65.72-0434 (FL-0434)
Корпус врезного замка c защёлкой FP.C-65.72-0434 (FL-0434)
4,8
1 290

Корпус врезного замка c защёлкой FP.C-65.72-0434 (FL-0434)

4,8
Этот товар смотрят 24 человека
Корпус врезного замка c защёлкой FP.C-65.72-0434 (FL-0434)
Корпус врезного замка c защёлкой FP.C-65.72-0434 (FL-0434)
Корпус врезного замка c защёлкой FP.C-65.72-0434 (FL-0434)
Корпус врезного замка c защёлкой FP.C-65.72-0434 (FL-0434)
Код товара: 81853
Этот товар смотрят 18 человек

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1 290
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Корпус врезного замка c защёлкой FP.C-65.72-0434 (FL-0434)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Вес, кг:
    0.779

Характеристики

  • Артикул:
    28747
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Вес, кг:
    0.779
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Бэксет:
    65 мм
  • Размер ригеля:
    35 мм
  • Тип замка:
    С защелкой под ручку
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Тип защелки:
    Универсальная
  • Количество ригелей, шт:
    1
  • Межосевое расстояние:
    72 мм
  • Серия:
    FL
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    24
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Дополнительно:

  • В наличии:
    14353 товара

Описание

Корпус врезного противопожарного замка Fuaro FL-0434 разработан и изготовлен в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Предназначен для установки в металлические противопожарные двери. Универсальная защелка предусматривает возможность установки для правых и левых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу. Стальной оцинкованный корпус, лицевая планка из нержавеющей стали. На корпусе замка расположены отверстия под стяжные винты. Подпружиненное отверстие под квадрат для лучшей фиксации ручки.В комплекте крепеж, винт для евроцилиндра 75 мм.

Характеристики

  • Артикул:
    28747
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Вес, кг:
    0.779
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Бэксет:
    65 мм
  • Размер ригеля:
    35 мм
  • Тип замка:
    С защелкой под ручку
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Тип защелки:
    Универсальная
  • Количество ригелей, шт:
    1
  • Межосевое расстояние:
    72 мм
  • Серия:
    FL
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    24

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