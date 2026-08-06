Корпус врезного замка c защёлкой FP.C-65.72-0434 (FL-0434)

Описание

Корпус врезного противопожарного замка Fuaro FL-0434 разработан и изготовлен в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Предназначен для установки в металлические противопожарные двери. Универсальная защелка предусматривает возможность установки для правых и левых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу. Стальной оцинкованный корпус, лицевая планка из нержавеющей стали. На корпусе замка расположены отверстия под стяжные винты. Подпружиненное отверстие под квадрат для лучшей фиксации ручки.В комплекте крепеж, винт для евроцилиндра 75 мм.