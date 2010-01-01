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  6. Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой ЗВ 50.15, 4 кл. (длинный кл. 70,5 мм) /128:4175/
Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой ЗВ 50.15, 70,5 мм
0,0
3 452

Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой «ЗВ 50.15» 4 кл. длинный кл. 70,5 мм Хром

Этот товар смотрят 31 человек
Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой ЗВ 50.15, 4 кл. (длинный кл. 70,5 мм) /128:4175/
Арт. 83691
Этот товар смотрят 7 человек

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3 452
576 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
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Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой «ЗВ 50.15» 4 кл. длинный кл. 70,5 мм Хром

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Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    37991
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    1.797
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    65 мм
  • Вылет ригеля:
    26 мм
  • Размер ригеля:
    15,8 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Тип защелки:
    Реверсивная
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Есть
  • Количество ключей, шт:
    4
  • Межосевое расстояние:
    77 мм
  • Серия:
    Strong Security
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    10
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Пластина от высверливания
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
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Описание

Замок врезной сувальдный ЗВ 5015 с защелкой и задвижкой предназначен для установки в металлические двери, шкафы и сейфы. Универсальные - переворот защелки без разборки замка. Бронепластина надежно защищает от высверливания. Повышенная защита от наиболее распространенных методов вскрытия: самоимпрессии (самоноборного ключа) - втулка на корпусе и крышке замка отмычки - ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд "свертыша" - ослабленный зуб рейки хвостовика взлома - при полностью выдвинутых ригелях замка 30% их длины остается в корпусе замка, усилена конструкция засовов высверливания - внешняя бронепластина, закаленная стойка рейки хвостовика вандалов - отсутствие нижней стенки корпуса замка.Замок комплектуется 4 длинными ключами.

Характеристики

  • Артикул:
    37991
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    1.797
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    65 мм
  • Вылет ригеля:
    26 мм
  • Размер ригеля:
    15,8 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Тип защелки:
    Реверсивная
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Есть
  • Количество ключей, шт:
    4
  • Межосевое расстояние:
    77 мм
  • Серия:
    Strong Security
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    10
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Пластина от высверливания
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет

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