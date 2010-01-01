Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.12 Т с тягами, 5 кл. /123:449/

ЗВ 2112 Т - Замок врезной сувальдный под ручку, с выводами под тяги. Замок универсальный - переворот защелки выполняется без разбора замка. 3-й класс взломостойкости. Защита от наиболее распространенных методов вскрытия: защита от вскрытия отмычкой - ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд защита от взлома – усиленная конструкция засова защита от высверливания – закаленная стойка рейки хвостовика защита от «свертыша» – ослабленный зуб рейки хвостовика. Предназначен для установки в металлические двери, шкафы и сейфы. Рекомендована комплектация с бронепластиной.
Характеристики
Артикул:
10249
Цвет:
Хром
Страна происхождения:
Россия
Бренд:
Гардиан
Материал:
Сталь
Вес, кг:
2.916
Гарантия (лет):
5
Тип упаковки:
Kоробка
Класс безопасности:
4 класс
Отверстия под стяжки:
Нет
Бэксет:
63 мм
Вылет ригеля:
37,7 мм
Размер ригеля:
18 мм
Тип замка:
Основной (с защелкой под ручку)
Тип механизма секретности:
Сувальдный
Тип защелки:
Реверсивная
Количество ригелей, шт:
4
Задвижка:
Нет
Количество ключей, шт:
5
Межосевое расстояние:
85 мм
Серия:
20
Тип:
Для входных дверей
Защита от копирования ключа:
Нет
Наличие выводов для тяг:
Да
Количество шт. в упаковке:
5
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