Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 30.04, 4 кл. (длинный кл. 59 мм) /123:185:2/

Описание

Замок врезной ЗВ 3004 предназначен для установки в металлические двери. Универсальный, подходит для дверей правого и левого открывания.Встроенная задвижка в корпусе замка. Защита от наиболее распространенных методов вскрытия защита от вскрытия отмычкой – ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд защита от «свертыша» – ослабленный зуб рейки хвостовика защита от взлома – при полностью выдвинутых ригелях замка, 30% их длины остается в корпусе замка, усилена конструкция засовов защита от высверливания – закаленная стойка рейки хвостовика защита от вандалов – отсутствует нижняя стенка корпуса замка. Фиксация засова задвижки в крайних положениях.В комплекте 4 длинных ключа.