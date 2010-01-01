Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 30.04, 4 кл. (длинный кл. 59 мм) /123:185:2/

Защита от вскрытия отмычкой, защита от «свертыша», защита от взлома, защита от высверливания
Наличие выводов для тяг:
Нет
Количество шт. в упаковке:
15
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Описание
Замок врезной ЗВ 3004 предназначен для установки в металлические двери. Универсальный, подходит для дверей правого и левого открывания.Встроенная задвижка в корпусе замка. Защита от наиболее распространенных методов вскрытия защита от вскрытия отмычкой – ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд защита от «свертыша» – ослабленный зуб рейки хвостовика защита от взлома – при полностью выдвинутых ригелях замка, 30% их длины остается в корпусе замка, усилена конструкция засовов защита от высверливания – закаленная стойка рейки хвостовика защита от вандалов – отсутствует нижняя стенка корпуса замка. Фиксация засова задвижки в крайних положениях.В комплекте 4 длинных ключа.
Характеристики
Артикул:
35083
Цвет:
Хром
Страна происхождения:
Россия
Бренд:
Гардиан
Материал:
Сталь
Вес, кг:
1.313
Тип упаковки:
Kоробка
Класс безопасности:
2 класс
Отверстия под стяжки:
Нет
Бэксет:
65 мм
Вылет ригеля:
26 мм
Размер ригеля:
15,8 мм
Тип замка:
Дополнительный (верхний)
Тип механизма секретности:
Сувальдный
Количество ригелей, шт:
3
Задвижка:
Есть
Количество ключей, шт:
4
Серия:
30
Тип:
Для входных дверей
Защита от копирования ключа:
Нет
Дополнительная защита:
Защита от вскрытия отмычкой, защита от «свертыша», защита от взлома, защита от высверливания
Наличие выводов для тяг:
Нет
Количество шт. в упаковке:
15
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