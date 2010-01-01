Замок врезной сувальдный ЗВ 50.01, 4 кл. /123:157/

Описание

ЗВ 5001 - Замок врезной сувальдный верхний. Замок серии Strong Security, 3-ой класс безопасности. Повышенная защита от наиболее распространенных методов вскрытия: защита от самоимпрессии – втулка на корпусе и крышке замка защита от вскрытия отмычкой – ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд защита от «свертыша» – ослабленный зуб рейки хвостовика защита от взлома – при полностью выдвинутых ригелях замка, 30% их длины остается в корпусе замка, усилена конструкция засовов защита от высверливания – внешняя бронепластина, закаленная стойка рейки хвостовика защита от вандалов – отсутствует нижняя стенка корпуса замка. Предназначен для установки в металлические двери, шкафы и сейфы.