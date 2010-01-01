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  6. Замок врезной сувальдный ЗВ 50.01, 4 кл. /123:157/
Замок врезной сувальдный ЗВ 50.01, 4 кл. /123:157/
Замок врезной сувальдный «ЗВ 50.01» 4 кл. Хром
4,8
2 732

Замок врезной сувальдный «ЗВ 50.01» 4 кл. Хром

4,8
Этот товар смотрят 16 человек
Замок врезной сувальдный ЗВ 50.01, 4 кл. /123:157/
Замок врезной сувальдный ЗВ 50.01, 4 кл. /123:157/
Замок врезной сувальдный ЗВ 50.01, 4 кл. /123:157/
Замок врезной сувальдный ЗВ 50.01, 4 кл. /123:157/
Код товара: 83656
Этот товар смотрят 20 человек

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2 732
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Замок врезной сувальдный «ЗВ 50.01» 4 кл. Хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    29791
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    1.077
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    65 мм
  • Вылет ригеля:
    26 мм
  • Размер ригеля:
    15,8 мм
  • Тип замка:
    Дополнительный (верхний)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    3
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    4
  • Серия:
    Strong Security
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Пластина от высверливания
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    20
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Дополнительно:

  • В наличии:
    182 товара

Описание

ЗВ 5001 - Замок врезной сувальдный верхний. Замок серии Strong Security, 3-ой класс безопасности. Повышенная защита от наиболее распространенных методов вскрытия: защита от самоимпрессии – втулка на корпусе и крышке замка защита от вскрытия отмычкой – ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд защита от «свертыша» – ослабленный зуб рейки хвостовика защита от взлома – при полностью выдвинутых ригелях замка, 30% их длины остается в корпусе замка, усилена конструкция засовов защита от высверливания – внешняя бронепластина, закаленная стойка рейки хвостовика защита от вандалов – отсутствует нижняя стенка корпуса замка. Предназначен для установки в металлические двери, шкафы и сейфы.

Характеристики

  • Артикул:
    29791
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    1.077
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    65 мм
  • Вылет ригеля:
    26 мм
  • Размер ригеля:
    15,8 мм
  • Тип замка:
    Дополнительный (верхний)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    3
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    4
  • Серия:
    Strong Security
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Пластина от высверливания
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    20

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