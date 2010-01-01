Замок врезной сувальдный ЗВ 50.01, 4 кл. /123:157/

ЗВ 5001 - Замок врезной сувальдный верхний. Замок серии Strong Security, 3-ой класс безопасности. Повышенная защита от наиболее распространенных методов вскрытия: защита от самоимпрессии – втулка на корпусе и крышке замка защита от вскрытия отмычкой – ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд защита от «свертыша» – ослабленный зуб рейки хвостовика защита от взлома – при полностью выдвинутых ригелях замка, 30% их длины остается в корпусе замка, усилена конструкция засовов защита от высверливания – внешняя бронепластина, закаленная стойка рейки хвостовика защита от вандалов – отсутствует нижняя стенка корпуса замка. Предназначен для установки в металлические двери, шкафы и сейфы.
Характеристики
Артикул:
29791
Цвет:
Хром
Страна происхождения:
Россия
Бренд:
Гардиан
Материал:
Сталь
Вес, кг:
1.077
Гарантия (лет):
5
Тип упаковки:
Kоробка
Класс безопасности:
4 класс
Отверстия под стяжки:
Нет
Бэксет:
65 мм
Вылет ригеля:
26 мм
Размер ригеля:
15,8 мм
Тип замка:
Дополнительный (верхний)
Тип механизма секретности:
Сувальдный
Количество ригелей, шт:
3
Задвижка:
Нет
Количество ключей, шт:
4
Серия:
Strong Security
Тип:
Для входных дверей
Защита от копирования ключа:
Нет
Дополнительная защита:
Пластина от высверливания
Наличие выводов для тяг:
Нет
Количество шт. в упаковке:
20
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