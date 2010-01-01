Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.14 Т (лев.) со смен.мех-ом, (без накл), 5+1 кл /123:212:1/

Описание

ЗВ 2114 Т - Замок врезной сувальдный, под ручку, с выводами под тяги, с кодовым ротором. Для дверей правого открывания. Замок серии Rotor Lock, 4 класс взломостойкости. Повышенная защита от наиболее распространенных методов вскрытия: защита от вскрытия отмычкой – ложные пазы на дисках кодового ротора и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд; защита от высверливания – внутренняя бронепластина; защита от взлома – усиленная конструкция засовов. В случае потери ключа, смена механизма секретности осуществляется путем замены кодового ротора, без демонтажа замка двери. Заменить кодовый ротор можно самостоятельно, без вызова специалиста. Замок предназначен для установки в металлические двери, металлические шкафы и сейфы.