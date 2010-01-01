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  6. Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.14 Т (лев.) со смен.мех-ом, (без накл), 5+1 кл /123:212:1/
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.14 Т (лев.) со смен.мех-ом, (без накл), 5+1 кл /123:212:1/
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.14 Т (лев.) со смен.мех-ом, (без накл), 5+1 кл /123:212:1/
5,0
7 075

Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.14 Т (лев.) со смен.мех-ом, (без накл), 5+1 кл /123:212:1/

5,0
Этот товар смотрят 21 человек
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.14 Т (лев.) со смен.мех-ом, (без накл), 5+1 кл /123:212:1/
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.14 Т (лев.) со смен.мех-ом, (без накл), 5+1 кл /123:212:1/
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.14 Т (лев.) со смен.мех-ом, (без накл), 5+1 кл /123:212:1/
Код товара: 83668
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1 180 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
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Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.14 Т (лев.) со смен.мех-ом, (без накл), 5+1 кл /123:212:1/

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Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Никель
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Способ установки:
    Врезной

Характеристики

  • Артикул:
    14760
  • Цвет:
    Никель
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Класс безопасности:
    4
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    63
  • Вылет ригеля:
    37,7
  • Размер ригеля:
    18
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Тип защелки:
    Правая
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    100
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Наличие выводов для тяг:
    Да
  • Количество шт. в упаковке:
    1
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Описание

ЗВ 2114 Т - Замок врезной сувальдный, под ручку, с выводами под тяги, с кодовым ротором. Для дверей правого открывания. Замок серии Rotor Lock, 4 класс взломостойкости. Повышенная защита от наиболее распространенных методов вскрытия: защита от вскрытия отмычкой – ложные пазы на дисках кодового ротора и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд; защита от высверливания – внутренняя бронепластина; защита от взлома – усиленная конструкция засовов. В случае потери ключа, смена механизма секретности осуществляется путем замены кодового ротора, без демонтажа замка двери. Заменить кодовый ротор можно самостоятельно, без вызова специалиста. Замок предназначен для установки в металлические двери, металлические шкафы и сейфы.

Характеристики

  • Артикул:
    14760
  • Цвет:
    Никель
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Класс безопасности:
    4
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    63
  • Вылет ригеля:
    37,7
  • Размер ригеля:
    18
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Тип защелки:
    Правая
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    100
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Наличие выводов для тяг:
    Да
  • Количество шт. в упаковке:
    1

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