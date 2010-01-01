Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.14 Т (лев.) со смен.мех-ом, (без накл), 5+1 кл /123:212:1/

ЗВ 2114 Т - Замок врезной сувальдный, под ручку, с выводами под тяги, с кодовым ротором. Для дверей правого открывания. Замок серии Rotor Lock, 4 класс взломостойкости. Повышенная защита от наиболее распространенных методов вскрытия: защита от вскрытия отмычкой – ложные пазы на дисках кодового ротора и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд; защита от высверливания – внутренняя бронепластина; защита от взлома – усиленная конструкция засовов. В случае потери ключа, смена механизма секретности осуществляется путем замены кодового ротора, без демонтажа замка двери. Заменить кодовый ротор можно самостоятельно, без вызова специалиста. Замок предназначен для установки в металлические двери, металлические шкафы и сейфы.
Характеристики
Артикул:
14760
Цвет:
Никель
Страна происхождения:
Россия
Бренд:
Гардиан
Способ установки:
Врезной
Гарантия (лет):
5
Тип упаковки:
Коробка
Класс безопасности:
4
Отверстия под стяжки:
Нет
Бэксет:
63
Вылет ригеля:
37,7
Размер ригеля:
18
Тип механизма секретности:
Сувальдный
Тип защелки:
Правая
Количество ригелей, шт:
4
Задвижка:
Нет
Межосевое расстояние:
100
Тип:
Для входных дверей
Защита от копирования ключа:
Нет
Наличие выводов для тяг:
Да
Количество шт. в упаковке:
1
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