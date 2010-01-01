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  6. Накладка цилиндровая на квадратной розетке Bravo System R011Y МатБелый (AL315)
Накладка цилиндровая на квадратной розетке Bravo System R011Y МатБелый
0,0
1 114 1 485 -25%

Накладка цилиндровая на квадратной розетке Bravo System R011Y МатБелый

Этот товар смотрят 17 человек
tumb 1 - Накладка цилиндровая на квадратной розетке Bravo System R011Y МатБелый (AL315)
Накладка цилиндровая на квадратной розетке Bravo System R011Y МатБелый (AL315)
Доставим завтра
Арт. 509158
Этот товар смотрят 29 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
1 114
1 485
-25%
Доставим завтра
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Накладка цилиндровая на квадратной розетке Bravo System R011Y МатБелый
Цвет: МатБелый
Накладка цилиндровая на квадратной розетке Bravo System R011Y МатБелый (AL315)
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+1

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    МатБелый
  • Бренд:
    Bravo
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Модерн

Характеристики

  • Артикул:
    046-0328
  • Цвет:
    МатБелый
  • Бренд:
    Bravo
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.35
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
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Характеристики

  • Артикул:
    046-0328
  • Цвет:
    МатБелый
  • Бренд:
    Bravo
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.35
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей

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