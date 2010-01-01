Накладка цилиндровая на квадратной розетке Bravo System R011Y МатБелый (AL315)

Накладка цилиндровая на квадратной розетке Bravo System R011Y МатБелый
0,0
1 114 ₽ 1 485 ₽ -25%
Накладка цилиндровая на квадратной розетке Bravo System R011Y МатБелый
Поделиться
Этот товар смотрят 17 человек
Доставим завтра
Арт. 509158
Этот товар смотрят 29 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидку
Накладка цилиндровая на квадратной розетке Bravo System R011Y МатБелый
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Цвет:МатБелый
-
Бренд:Bravo
-
Материал:ЦАМ
-
Стиль:Модерн
Характеристики
-
Артикул:046-0328
-
Цвет:МатБелый
-
Бренд:Bravo
-
Материал:ЦАМ
-
Стиль:Модерн
-
Вес, кг:0.35
-
Отделка:Гальваника
-
Тип розетки:Квадратная
-
Тип:Для межкомнатных дверей
Развернуть Свернуть
Характеристики
-
Артикул:046-0328
-
Цвет:МатБелый
-
Бренд:Bravo
-
Материал:ЦАМ
-
Стиль:Модерн
-
Вес, кг:0.35
-
Отделка:Гальваника
-
Тип розетки:Квадратная
-
Тип:Для межкомнатных дверей
Отзывы и вопросы о товаре0