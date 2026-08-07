Накладка под цилиндр ET.K.SL52 (ET SL) BL-24 черный

Накладки под цилиндры коллекции SILVER LINE являются ответом вызовам современного интерьерного дизайна для дома, лофта, офиса.
НАДЕЖНО, СТИЛЬНО, ТОНКО.
Минимализм, чёткие линии, лаконичный стиль в наиболее актуальных цветах - выбор самых взыскательных пользователей. Подходят для установки на интерьерные и входные двери.
Изготавливаются из легированного сплава zamak и первичного алюминия.
Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов.
Характеристики
Артикул:
44315
Цвет:
Черный
Страна происхождения:
Китай
Бренд:
Fuaro
Материал:
Zamak
Стиль:
Модерн
Вес, кг:
0.097
Способ установки:
Для ручной установки
Гарантия (лет):
1
Тип упаковки:
Подвес
Размер упаковки, мм:
135x100x10
Тип розетки:
Квадратная
Серия:
SL
Толщина дверного полотна, мм:
Для любой толщины двери
Тип:
Для межкомнатных дверей
Количество шт. в упаковке:
1
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Отзывы и вопросы о товаре0