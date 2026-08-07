Накладка под цилиндр ET.K.SL52 (ET SL) BL-24 черный

Описание

Накладки под цилиндры коллекции SILVER LINE являются ответом вызовам современного интерьерного дизайна для дома, лофта, офиса.

НАДЕЖНО, СТИЛЬНО, ТОНКО.

Минимализм, чёткие линии, лаконичный стиль в наиболее актуальных цветах - выбор самых взыскательных пользователей. Подходят для установки на интерьерные и входные двери.

Изготавливаются из легированного сплава zamak и первичного алюминия.

Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов.