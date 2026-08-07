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  6. Накладка под цилиндр ET.K.SL52 (ET SL) BL-24 черный
Накладка под цилиндр ET.K.SL52 (ET SL) BL-24 черный
Накладка под цилиндр ET.K.SL52 (ET SL) BL-24 черный
4,9
451

Накладка под цилиндр ET.K.SL52 (ET SL) BL-24 черный

4,9
Этот товар смотрят 25 человек
Накладка под цилиндр ET.K.SL52 (ET SL) BL-24 черный
Накладка под цилиндр ET.K.SL52 (ET SL) BL-24 черный
Накладка под цилиндр ET.K.SL52 (ET SL) BL-24 черный
Накладка под цилиндр ET.K.SL52 (ET SL) BL-24 черный
Код товара: 886458
Этот товар смотрят 10 человек

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451
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Накладка под цилиндр ET.K.SL52 (ET SL) BL-24 черный

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak

Характеристики

  • Артикул:
    44315
  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.097
  • Способ установки:
    Для ручной установки
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Размер упаковки, мм:
    135x100x10
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Серия:
    SL
  • Толщина дверного полотна, мм:
    Для любой толщины двери
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1
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  • В наличии:
    4757 товаров

Описание

Накладки под цилиндры коллекции SILVER LINE являются ответом вызовам современного интерьерного дизайна для дома, лофта, офиса.
НАДЕЖНО, СТИЛЬНО, ТОНКО.
Минимализм, чёткие линии, лаконичный стиль в наиболее актуальных цветах - выбор самых взыскательных пользователей. Подходят для установки на интерьерные и входные двери.
Изготавливаются из легированного сплава zamak и первичного алюминия.
Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов.

Характеристики

  • Артикул:
    44315
  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.097
  • Способ установки:
    Для ручной установки
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Размер упаковки, мм:
    135x100x10
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Серия:
    SL
  • Толщина дверного полотна, мм:
    Для любой толщины двери
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1

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