Ручка на круглой розетке Morelli CERAMICA CC-3 OBA/CHAMP античная бронза/шампань

Описание

Дверная ручка на розетке Morelli, CERAMICA, CC-3 OBA/CHAMP, цвет - античная бронза/шампань.



Данная Дверная ручка на розетке исполнена в цвете Бронза Античная.



Продукция MORELLI превосходного качества и дизайна по доступной цене. Материал - Латунь.



модель , производителя удачно сочетает в себе изящество, элегантный внешний вид и доступную стоимость. Модель окрашена в - Бронза Античная, однако не только это делает ее эксклюзивной. Дизайнерам удалось найти компромисс между достаточно простым исполнением ручки и аристократичным внешним видом. При весомых эстетичных достоинствах элемент фурнитуры демонстрирует еще и отличные прочностные характеристики. Латунь рассчитан на интенсивную эксплуатацию. Дверная фурнитура гармонично дополняет собой композицию.