Ручка на круглой розетке Morelli CERAMICA CC-3 OBA/CHAMP античная бронза/шампань

Дверная ручка на розетке Morelli, CERAMICA, CC-3 OBA/CHAMP, цвет - античная бронза/шампань.
Данная Дверная ручка на розетке исполнена в цвете Бронза Античная.
Продукция MORELLI превосходного качества и дизайна по доступной цене. Материал - Латунь.
модель , производителя удачно сочетает в себе изящество, элегантный внешний вид и доступную стоимость. Модель окрашена в - Бронза Античная, однако не только это делает ее эксклюзивной. Дизайнерам удалось найти компромисс между достаточно простым исполнением ручки и аристократичным внешним видом. При весомых эстетичных достоинствах элемент фурнитуры демонстрирует еще и отличные прочностные характеристики. Латунь рассчитан на интенсивную эксплуатацию. Дверная фурнитура гармонично дополняет собой композицию.
Характеристики
Артикул:
9010397
Длина, мм:
140
Высота, см:
46
Материал:
ЦАМ
Бренд:
Morelli
Вес, кг:
0.85
Гарантия (лет):
1
Количество в упаковке, шт.:
2
Отделка:
Гальваника
Серия:
LUXURY
Стиль:
Классика
Страна происхождения:
Италия
Тип розетки:
Круглая
Цвет:
Античная бронза/шампань
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Отзывы и вопросы о товаре0