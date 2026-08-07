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  6. Ручка на круглой розетке Morelli CERAMICA CC-3 OBA/CHAMP античная бронза/шампань
Ручка на круглой розетке Morelli CERAMICA CC-3 OBA/CHAMP античная бронза/шампань
Ручка на круглой розетке Morelli CERAMICA CC-3 OBA/CHAMP античная бронза/шампань
4,8
11 580

Ручка на круглой розетке Morelli CERAMICA CC-3 OBA/CHAMP античная бронза/шампань

4,8
Этот товар смотрят 6 человек
Ручка на круглой розетке Morelli CERAMICA CC-3 OBA/CHAMP античная бронза/шампань
Ручка на круглой розетке Morelli CERAMICA CC-3 OBA/CHAMP античная бронза/шампань
Ручка на круглой розетке Morelli CERAMICA CC-3 OBA/CHAMP античная бронза/шампань
Ручка на круглой розетке Morelli CERAMICA CC-3 OBA/CHAMP античная бронза/шампань
Ручка на круглой розетке Morelli CERAMICA CC-3 OBA/CHAMP античная бронза/шампань
Код товара: 959789
Этот товар смотрят 29 человек

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11 580
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Ручка на круглой розетке Morelli CERAMICA CC-3 OBA/CHAMP античная бронза/шампань

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ШхВхГ), см:
    4,6
  • Длина, мм:
    140
  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Morelli
  • Вес, кг:
    0.85

Характеристики

  • Артикул:
    9010397
  • Длина, мм:
    140
  • Высота, см:
    46
  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Morelli
  • Вес, кг:
    0.85
  • Гарантия (лет):
    1
  • Количество в упаковке, шт.:
    2
  • Отделка:
    Гальваника
  • Серия:
    LUXURY
  • Стиль:
    Классика
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Цвет:
    Античная бронза/шампань
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Описание

Дверная ручка на розетке Morelli, CERAMICA, CC-3 OBA/CHAMP, цвет - античная бронза/шампань.

Данная Дверная ручка на розетке исполнена в цвете Бронза Античная.

Продукция MORELLI превосходного качества и дизайна по доступной цене. Материал - Латунь.

модель , производителя удачно сочетает в себе изящество, элегантный внешний вид и доступную стоимость. Модель окрашена в - Бронза Античная, однако не только это делает ее эксклюзивной. Дизайнерам удалось найти компромисс между достаточно простым исполнением ручки и аристократичным внешним видом. При весомых эстетичных достоинствах элемент фурнитуры демонстрирует еще и отличные прочностные характеристики. Латунь рассчитан на интенсивную эксплуатацию. Дверная фурнитура гармонично дополняет собой композицию.

Характеристики

  • Артикул:
    9010397
  • Длина, мм:
    140
  • Высота, см:
    46
  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Morelli
  • Вес, кг:
    0.85
  • Гарантия (лет):
    1
  • Количество в упаковке, шт.:
    2
  • Отделка:
    Гальваника
  • Серия:
    LUXURY
  • Стиль:
    Классика
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Цвет:
    Античная бронза/шампань

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