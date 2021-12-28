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  4. Дверь Л 2Г Л-13 (Венге) ПГ 200*80
2Г Л-13 (Венге)
4,6
2 884

Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Венге глухая

4,6
Этот товар смотрят 28 человек
Дверь Л 2Г Л-13 (Венге) ПГ 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 1177
Этот товар смотрят 34 человека

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 884
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 884 ₽
Коробка 546 ₽ x 3 шт.
Наличник 189 ₽ x 5 шт.
Изменить
5 467
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 60 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0042 Коробка Л Л-13 (Венге) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0042 ⋅ 546 ₽
 546
1 638
026-0047 Наличник Л Л-13 (Венге) МДФ Полукруглый 2150*70*8
026-0047 ⋅ 189 ₽
 189
945
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Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Венге глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55в наличии
190x60в наличии
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Л-13 (Венге)
Дверь Л 2Г Л-21 (БелДуб) ПГ 200*80
Дверь Л 2Г Л-13 (Венге) ПГ 200*80
Дверь Л 2Г Л-12 (МиланОрех) ПГ 200*80 Дверь Л 2Г Л-11 (ИталОрех) ПГ 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Direct

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-13 (Венге)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Вес, кг:
    16
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.105
  • Багет:
    МДФ, с отделкой финиш-пленкой
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
финиш-пленка (Германия, Япония)
Материал
брус хвойных пород, ПВХ

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-13 (Венге)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Вес, кг:
    16
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.105
  • Багет:
    МДФ, с отделкой финиш-пленкой

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
О
28 декабря 2021
4
Достоинства
внимание к мелочам.
Недостатки
Нет
Комментарий
Если вы хотите выбрать экологически чистые двери из натурального материала, но при этом не готовы переплачивать, рекомендую межкомнатные двери компании «Мебель 169», покрытие их стойкое, выставить самые экстремальные методы. У меня они уже год, и за это время с ними ничего не произошло. Они не выгорели, не потрескались, выглядят превосходно.
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Н
23 декабря 2021
5
Достоинства
эстетичечки хорошо смотрятся
Недостатки
Нет
Комментарий
Обратился в «Мебель 169». Выбор дверей в магазине небольшой, но на сайте он просто огромный. Мне подобрали качественные двери, плюс ко всему двери отлично справляются с влагой. Привезли и установили тем же днём. Стоят с прошлого года и радуют по сей день. Двери шли в комплекте с хорошей фурнитурой, которой приятно касаться. Спасибо большое магазину!
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Г
17 декабря 2021
4
Комментарий
Взял несколько дверей от магазина «Мебель 169» для новой квартиры. При этом стоят двери недорого с учетом того, что это модели для стилей лофт и хай-тек. Заказал вместе с фурнитурой и другими комплектующими. Качество дверей, ручек, петель - все устроило, все замечательно. По дизайну лучше, чем предлагали в других салонах.
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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