Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. ДП Concept-654 Белоснежно матовый 190х85
Concept-654 Белоснежно матовый
0,0
6 300 10 500 -40%

Дверь межкомнатная "Concept-654" Белоснежно матовый глухая

Этот товар смотрят 21 человек
ДП Concept-654 Белоснежно матовый 190х85
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 498922
Этот товар смотрят 11 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 300
10 500
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 300 ₽
Наличник 610 ₽ x 5 шт.
Коробка 1 160 ₽ x 3 шт.
Изменить
12 830
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 96 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT600003 Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Белоснежно матовый
FDT600003 ⋅ 610 ₽
 610
3 050
FDT600007 Коробка Т "ПВХ" 32х75x2070 мм Белоснежно матовый
FDT600007 ⋅ 1 160 ₽
 1 160
3 480
Показать ещё
Дверь межкомнатная "Concept-654" Белоснежно матовый глухая
Размер полотна, см:
195x85
190x55
190x60
195x85в наличии
200x35
200x40
200x60
200x70
200x80
200x90
200x100
Как сделать замеры

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    195 x 85
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Concept

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический, кампланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.04
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический, кампланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.04
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Долгожданная новогодняя распродажа в 169!"

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Замок для межкомнатной двери пластиковый язычок «Bravo P-3-CL» W Белый
Лучшая цена
Замок пластиковый язычок Bravo P-3-CL
473 630 ₽ -25%
Дверь межкомнатная «Прима-11.1» White Mix стекло белое сатинированное Magic Fog
Доставим завтра
Прима-11.1 White Mix
 
6 804
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Grey Veralinga глухая
Доставим завтра
Браво-0 Grey Veralinga
1 042 5 208 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Nordic Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Nordic Oak
8 232
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Riviera Ice остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Riviera Ice
8 232
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» White Dreamline стекло White Сrystal
Прима-3 White Dreamline
 
6 692
Розетка ПВХ Dark Barnwood
Розетка ПВХ
252
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.V Ф-11 (Орех)
6 132
Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-2" Dark Barnwood остекление White Сrystal
Доставим завтра
Альфа-2 Dark Barnwood
 
8 652
Ручка раздельная для входной и межкомнатной двери «NEO DM CP/WH-19» Хром/Белый
Доставим завтра
Ручка раздельная NEO DM
 
3 246
Ручка раздельная для входной и межкомнатной двери «ROCK KM GR-23» Графит
Ручка раздельная ROCK KM
2 941

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная "Concept-501" Белоснежно матовый глухая
Доставим завтра
Concept-501 Белоснежно матовый
9 690
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-23 Whitey
8 372
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Доставим завтра
Скинни-14 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Прима-2 Snow Melinga 200*80
Доставим завтра
Прима-2 Snow Melinga
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Super White
6 412
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Доставим завтра
Аркада Люкс Белое сатинато
13 745 18 326 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Art глухая
Доставим завтра
Браво-21 Snow Art
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Art Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Лайт Белое сатинато
 
9 506
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Диана Белое сатинато
 
10 206
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Snow Melinga остекление Magic Fog
Браво-27 Snow Melinga
4 732
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть