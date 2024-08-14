Декоративная накладка с возможностью замены. Толщина 10 мм, Винил.
Отделка внутри:
Декоративная панель с возможностью замены. Толщина 22 мм, гладкое покрытие на основе полипропилена, имитирующее эмаль; зеркало Reflex.
Окраска:
Индустриальная полиэфирная порошковая краска с предварительной антикоррозийной обработкой (фосфатированием).
Толщина полотна/коробки, мм:
90/90
Толщина стали короба, мм:
1
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1
Ширина наличника:
60
Эксцентрик:
Да
Тип коробки:
Закрытый
Уплотнитель:
Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
Усиление:
Три горизонтальных усиливающих омега-профиля (ребра) создают единую монолитную жесткость и прочность конструкции. Сверхпрочная конструкция «6x2» - двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии).
Утепление:
Влагостойкая теплоизоляционная плита KNAUF Therm - экологически чистый материал (не содержит фенол-формальдегид, не выделяет фосген).
Утепление коробки:
Нет
Крепление:
Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
Петли:
140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
Верхний замок:
Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
Нижний замок:
Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
2 класс ( 26-31 дБ)
Цилиндр:
100-50/50 ключ-фиксатор C Хром, 5 ключей в комплекте.
Накладка цилиндровая наружная:
БОН-Л Хром (либо аналоги)
Накладка цилиндровая внутренняя:
БОН-Л Хром (либо аналоги)
Накладка сувальдная наружная:
БОН-СА Хром с автоматической шторкой (либо аналоги)
Накладка сувальдная внутренняя:
БОН-СЭ Хром со шторкой (либо аналоги)
Ручка:
S-93 Хром
Ночная задвижка:
И-65
Поворотник для ночной задвижки:
BKW8 RM CP- 50 Хром
Глазок:
6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий. Декоративная ответная планка из нержавеющей стали. Встроенные в дверную коробку гильзы из ABS-пластика обеспечивают тихую работу ригелей.
Цвет:
Graphite Pro/Alaska
Качество:
Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU. AM05. H03178.
Вес, кг:
87.46
Стекло:
Зеркало Reflex
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Дополнительно:
Образец:
в 1 магазинах
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Описание
Особенности
Цельногнутая конструкция полотна и закрытый цельнокатаный профиль коробки. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).
Декоративная накладка с возможностью замены. Толщина 10 мм, Винил.
Отделка внутри:
Декоративная панель с возможностью замены. Толщина 22 мм, гладкое покрытие на основе полипропилена, имитирующее эмаль; зеркало Reflex.
Окраска:
Индустриальная полиэфирная порошковая краска с предварительной антикоррозийной обработкой (фосфатированием).
Толщина полотна/коробки, мм:
90/90
Толщина стали короба, мм:
1
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1
Ширина наличника:
60
Эксцентрик:
Да
Тип коробки:
Закрытый
Уплотнитель:
Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
Усиление:
Три горизонтальных усиливающих омега-профиля (ребра) создают единую монолитную жесткость и прочность конструкции. Сверхпрочная конструкция «6x2» - двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии).
Утепление:
Влагостойкая теплоизоляционная плита KNAUF Therm - экологически чистый материал (не содержит фенол-формальдегид, не выделяет фосген).
Утепление коробки:
Нет
Крепление:
Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
Петли:
140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
Верхний замок:
Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
Нижний замок:
Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
2 класс ( 26-31 дБ)
Цилиндр:
100-50/50 ключ-фиксатор C Хром, 5 ключей в комплекте.
Накладка цилиндровая наружная:
БОН-Л Хром (либо аналоги)
Накладка цилиндровая внутренняя:
БОН-Л Хром (либо аналоги)
Накладка сувальдная наружная:
БОН-СА Хром с автоматической шторкой (либо аналоги)
Накладка сувальдная внутренняя:
БОН-СЭ Хром со шторкой (либо аналоги)
Ручка:
S-93 Хром
Ночная задвижка:
И-65
Поворотник для ночной задвижки:
BKW8 RM CP- 50 Хром
Глазок:
6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий. Декоративная ответная планка из нержавеющей стали. Встроенные в дверную коробку гильзы из ABS-пластика обеспечивают тихую работу ригелей.
Цвет:
Graphite Pro/Alaska
Качество:
Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU. AM05. H03178.
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