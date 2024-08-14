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  3. Двери el’PORTA (Portika)
  4. Дверь входная Porta R-3 4/K41 Graphite Pro/Alaska, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta R-3 4/K41 Graphite Pro/Alaska, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta R-3 4/K41 Graphite Pro/Alaska, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
5,0
28 832 32 036

Дверь входная Porta R-3 4/K41 Graphite Pro/Alaska, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой 205x98 Правое

5,0
Этот товар смотрят 30 человек
Дверь входная Porta R-3 4/K41 Graphite Pro/Alaska, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta R-3 4/K41 Graphite Pro/Alaska, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta R-3 4/K41 Graphite Pro/Alaska, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta R-3 4/K41 Graphite Pro/Alaska, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta R-3 4/K41 Graphite Pro/Alaska, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 740826
Этот товар смотрят 18 человек

Фотографии покупателей

5,0
2 отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

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Бесплатный выезд замерщика
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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
28 832 32 036
Дверь входная Porta R-3 4/K41 Graphite Pro/Alaska, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой 205x98 Правое
Направление открывания:
Правое
Правое
Левое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×98
205×88
205×98
Как сделать замеры
Цвет: Graphite Pro/Alaska
Дверь входная Porta R-3 4/K41 Graphite Pro/Alaska, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta R-3 4/K41 Almon/Alaska, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой Дверь входная Porta R-3 4/K41 Graphite Pro/Nardo Grey, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой Дверь входная Porta R-3 4/K41 Almon/Nardo Grey, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 98 Правое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Цвет снаружи:
    Graphite Pro
  • Цвет внутри:
    Alaska
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    0329-0764
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    98
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Цвет снаружи:
    Graphite Pro
  • Цвет внутри:
    Alaska
  • Модель:
    Porta R-3 4/K41
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Декоративная накладка с возможностью замены. Толщина 10 мм, Винил.
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель с возможностью замены. Толщина 22 мм, гладкое покрытие на основе полипропилена, имитирующее эмаль; зеркало Reflex.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска с предварительной антикоррозийной обработкой (фосфатированием).
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    90/90
  • Толщина стали короба, мм:
    1
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    60
  • Эксцентрик:
    Да
  • Тип коробки:
    Закрытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Три горизонтальных усиливающих омега-профиля (ребра) создают единую монолитную жесткость и прочность конструкции. Сверхпрочная конструкция «6x2» - двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии).
  • Утепление:
    Влагостойкая теплоизоляционная плита KNAUF Therm - экологически чистый материал (не содержит фенол-формальдегид, не выделяет фосген).
  • Утепление коробки:
    Нет
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    100-50/50 ключ-фиксатор C Хром, 5 ключей в комплекте.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    БОН-Л Хром (либо аналоги)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    БОН-Л Хром (либо аналоги)
  • Накладка сувальдная наружная:
    БОН-СА Хром с автоматической шторкой (либо аналоги)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    БОН-СЭ Хром со шторкой (либо аналоги)
  • Ручка:
    S-93 Хром
  • Ночная задвижка:
    И-65
  • Поворотник для ночной задвижки:
    BKW8 RM CP- 50 Хром
  • Глазок:
    6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий. Декоративная ответная планка из нержавеющей стали. Встроенные в дверную коробку гильзы из ABS-пластика обеспечивают тихую работу ригелей.
  • Цвет:
    Graphite Pro/Alaska
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU. AM05. H03178.
  • Вес, кг:
    87.46
  • Стекло:
    Зеркало Reflex
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Дополнительно:

  • Образец:
    в 1 магазинах

Описание

Особенности
Цельногнутая конструкция полотна и закрытый цельнокатаный профиль коробки. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Характеристики

  • Артикул:
    0329-0764
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    98
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Цвет снаружи:
    Graphite Pro
  • Цвет внутри:
    Alaska
  • Модель:
    Porta R-3 4/K41
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Декоративная накладка с возможностью замены. Толщина 10 мм, Винил.
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель с возможностью замены. Толщина 22 мм, гладкое покрытие на основе полипропилена, имитирующее эмаль; зеркало Reflex.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска с предварительной антикоррозийной обработкой (фосфатированием).
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    90/90
  • Толщина стали короба, мм:
    1
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    60
  • Эксцентрик:
    Да
  • Тип коробки:
    Закрытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Три горизонтальных усиливающих омега-профиля (ребра) создают единую монолитную жесткость и прочность конструкции. Сверхпрочная конструкция «6x2» - двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии).
  • Утепление:
    Влагостойкая теплоизоляционная плита KNAUF Therm - экологически чистый материал (не содержит фенол-формальдегид, не выделяет фосген).
  • Утепление коробки:
    Нет
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    100-50/50 ключ-фиксатор C Хром, 5 ключей в комплекте.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    БОН-Л Хром (либо аналоги)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    БОН-Л Хром (либо аналоги)
  • Накладка сувальдная наружная:
    БОН-СА Хром с автоматической шторкой (либо аналоги)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    БОН-СЭ Хром со шторкой (либо аналоги)
  • Ручка:
    S-93 Хром
  • Ночная задвижка:
    И-65
  • Поворотник для ночной задвижки:
    BKW8 RM CP- 50 Хром
  • Глазок:
    6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий. Декоративная ответная планка из нержавеющей стали. Встроенные в дверную коробку гильзы из ABS-пластика обеспечивают тихую работу ригелей.
  • Цвет:
    Graphite Pro/Alaska
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU. AM05. H03178.
  • Вес, кг:
    87.46
  • Стекло:
    Зеркало Reflex
Сертификат. Входные двери.(pdf) Входные двери Porta R. Руководство по эксплуатации.(pdf)

Отзывы и вопросы о товаре

2
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 2 оценок
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П
П Покупатель
14 августа 2024
5
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П
П Покупатель
02 июля 2024
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 2 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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