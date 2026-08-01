Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
Тип коробки:
Закрытый
Уплотнитель:
Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
Усиление:
Сверхпрочная конструкция «6x2» — двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии).
Утепление:
Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
Утепление коробки:
Влагостойкая теплоизоляционная плита KNAUF Therm.
Крепление:
Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
Петли:
Две петли Сombiarialdo 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 120° (Италия).
Верхний замок:
Сувальдный Border K 8-6 с 5 ригелями диаметром 18 мм (один из ригелей с каленой вставкой), 5 ключей 120 мм, 4-й (высший) класс
Нижний замок:
Border K 4-3 с 3 ригелями диаметром 17 мм, массивные общие планки (ответная планка из нержавеющей стали), 4-й (высший) класс
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
1 класс (более 32 дБ)
Цилиндр:
Цилиндровый механизм (D-PRO507/95)D-PRO5007Tang95(60+10+25) CP хром 5Key со штоком
Накладка цилиндровая наружная:
DEF 4286 BL Черный (броненакладка)
Накладка цилиндровая внутренняя:
ESC 486-O CP Хром, либо аналоги
Накладка сувальдная наружная:
ESC 486-S BL Черный (со шторкой)
Накладка сувальдная внутренняя:
ESC 486-S BL Черный (со шторкой)
Ручка:
TOR BL Черный
Ночная задвижка:
З-60 Б (вкладная)
Поворотник для ночной задвижки:
BKW8x60 BL Черный
Глазок:
VIEWER4 DVQ 70х130/16 BL Черный со шторкой и углом обзора 180°.
Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
Цвет:
Dark Concrete/Angel
Качество:
Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU. AM05. H03178.
Вес, кг:
128.6
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Дополнительно:
Образец:
в 4 магазинах
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Описание
Особенности
Цельногнутая конструкция полотна и закрытый цельнокатаный профиль коробки. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).
Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
Тип коробки:
Закрытый
Уплотнитель:
Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
Усиление:
Сверхпрочная конструкция «6x2» — двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии).
Утепление:
Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
Утепление коробки:
Влагостойкая теплоизоляционная плита KNAUF Therm.
Крепление:
Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
Петли:
Две петли Сombiarialdo 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 120° (Италия).
Верхний замок:
Сувальдный Border K 8-6 с 5 ригелями диаметром 18 мм (один из ригелей с каленой вставкой), 5 ключей 120 мм, 4-й (высший) класс
Нижний замок:
Border K 4-3 с 3 ригелями диаметром 17 мм, массивные общие планки (ответная планка из нержавеющей стали), 4-й (высший) класс
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
1 класс (более 32 дБ)
Цилиндр:
Цилиндровый механизм (D-PRO507/95)D-PRO5007Tang95(60+10+25) CP хром 5Key со штоком
Накладка цилиндровая наружная:
DEF 4286 BL Черный (броненакладка)
Накладка цилиндровая внутренняя:
ESC 486-O CP Хром, либо аналоги
Накладка сувальдная наружная:
ESC 486-S BL Черный (со шторкой)
Накладка сувальдная внутренняя:
ESC 486-S BL Черный (со шторкой)
Ручка:
TOR BL Черный
Ночная задвижка:
З-60 Б (вкладная)
Поворотник для ночной задвижки:
BKW8x60 BL Черный
Глазок:
VIEWER4 DVQ 70х130/16 BL Черный со шторкой и углом обзора 180°.
Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
Цвет:
Dark Concrete/Angel
Качество:
Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU. AM05. H03178.
Вес, кг:
128.6
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Отзывы и вопросы о товаре0