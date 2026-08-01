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  4. Серия Porta M
  5. Дверь входная Porta M-3P П50/50 (AB-4) Dark Concrete/Angel, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta M-3P П50/50 (AB-4) Dark Concrete/Angel, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta M-3P П50/50 (AB-4) Dark Concrete/Angel, 2 замка, с ночной задвижкой
5,0
51 524 57 249

Дверь входная Porta M-3P П50/50 (AB-4) Dark Concrete/Angel, 2 замка, с ночной задвижкой 205x98 Левое

5,0
Этот товар смотрят 34 человека
Дверь входная Porta M-3P П50/50 (AB-4) Dark Concrete/Angel, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta M-3P П50/50 (AB-4) Dark Concrete/Angel, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta M-3P П50/50 (AB-4) Dark Concrete/Angel, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta M-3P П50/50 (AB-4) Dark Concrete/Angel, 2 замка, с ночной задвижкой
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 654972
Этот товар смотрят 33 человека

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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

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51 524 57 249
Дверь входная Porta M-3P П50/50 (AB-4) Dark Concrete/Angel, 2 замка, с ночной задвижкой 205x98 Левое
Направление открывания:
Левое
Левое
Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×98
205×88
205×98
Как сделать замеры
Цвет: Dark Concrete/Angel
Дверь входная Porta M-3P П50/50 (AB-4) Dark Concrete/Angel, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta M-3P П50/50 (AB-4) Tobacco Greatwood/Silky Way, 2 замка, с ночной задвижкой

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 98 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Цвет снаружи:
    Dark Concrete
  • Цвет внутри:
    Angel
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    3319-1324
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    98
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Цвет снаружи:
    Dark Concrete
  • Цвет внутри:
    Angel
  • Модель:
    Porta
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    120
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Дизайн-панель толщиной 16 мм, декоративные молдинги.
  • Отделка внутри:
    Декоративная высокоглянцевая дизайн-панель с возможностью замены. Толщина 16 мм, декоративные молдин
  • Окраска:
    Лунный камень — индустриальная полиэфирная порошковая краска с предварительной антикоррозийной обработкой (фосфатированием).
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    101/98
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    60
  • Эксцентрик:
    Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Закрытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Сверхпрочная конструкция «6x2» — двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии).
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
  • Утепление коробки:
    Влагостойкая теплоизоляционная плита KNAUF Therm.
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    Две петли Сombiarialdo 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 120° (Италия).
  • Верхний замок:
    Сувальдный Border K 8-6 с 5 ригелями диаметром 18 мм (один из ригелей с каленой вставкой), 5 ключей 120 мм, 4-й (высший) класс
  • Нижний замок:
    Border K 4-3 с 3 ригелями диаметром 17 мм, массивные общие планки (ответная планка из нержавеющей стали), 4-й (высший) класс
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм (D-PRO507/95)D-PRO5007Tang95(60+10+25) CP хром 5Key со штоком
  • Накладка цилиндровая наружная:
    DEF 4286 BL Черный (броненакладка)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    ESC 486-O CP Хром, либо аналоги
  • Накладка сувальдная наружная:
    ESC 486-S BL Черный (со шторкой)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    ESC 486-S BL Черный (со шторкой)
  • Ручка:
    TOR BL Черный
  • Ночная задвижка:
    З-60 Б (вкладная)
  • Поворотник для ночной задвижки:
    BKW8x60 BL Черный
  • Глазок:
    VIEWER4 DVQ 70х130/16 BL Черный со шторкой и углом обзора 180°.
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Dark Concrete/Angel
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU. AM05. H03178.
  • Вес, кг:
    128.6
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Дополнительно:

  • Образец:
    в 4 магазинах

Описание

Особенности
Цельногнутая конструкция полотна и закрытый цельнокатаный профиль коробки. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Характеристики

  • Артикул:
    3319-1324
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    98
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Цвет снаружи:
    Dark Concrete
  • Цвет внутри:
    Angel
  • Модель:
    Porta
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    120
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Дизайн-панель толщиной 16 мм, декоративные молдинги.
  • Отделка внутри:
    Декоративная высокоглянцевая дизайн-панель с возможностью замены. Толщина 16 мм, декоративные молдин
  • Окраска:
    Лунный камень — индустриальная полиэфирная порошковая краска с предварительной антикоррозийной обработкой (фосфатированием).
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    101/98
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    60
  • Эксцентрик:
    Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Закрытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Сверхпрочная конструкция «6x2» — двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии).
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
  • Утепление коробки:
    Влагостойкая теплоизоляционная плита KNAUF Therm.
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    Две петли Сombiarialdo 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 120° (Италия).
  • Верхний замок:
    Сувальдный Border K 8-6 с 5 ригелями диаметром 18 мм (один из ригелей с каленой вставкой), 5 ключей 120 мм, 4-й (высший) класс
  • Нижний замок:
    Border K 4-3 с 3 ригелями диаметром 17 мм, массивные общие планки (ответная планка из нержавеющей стали), 4-й (высший) класс
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм (D-PRO507/95)D-PRO5007Tang95(60+10+25) CP хром 5Key со штоком
  • Накладка цилиндровая наружная:
    DEF 4286 BL Черный (броненакладка)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    ESC 486-O CP Хром, либо аналоги
  • Накладка сувальдная наружная:
    ESC 486-S BL Черный (со шторкой)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    ESC 486-S BL Черный (со шторкой)
  • Ручка:
    TOR BL Черный
  • Ночная задвижка:
    З-60 Б (вкладная)
  • Поворотник для ночной задвижки:
    BKW8x60 BL Черный
  • Глазок:
    VIEWER4 DVQ 70х130/16 BL Черный со шторкой и углом обзора 180°.
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Dark Concrete/Angel
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU. AM05. H03178.
  • Вес, кг:
    128.6

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