Корпус врезного замка с защёлкой 82.515W800B Универсальный

Описание

82.515W800B это новая серия замков с роторным приводом для стальных дверей. Легкий монтаж обеспечивает удобство и комфорт при использовании. Замки серии 82 полностью реверсивные, включая модели с блокировкой при выбивании цилиндра. Защелка просто переворачивается рукой. Новый блок роторного привода обеспечивает мягкость хода и долговечность. Замки имеют унифицированный блок крепления цилиндра без винта. В комплектацию входит монтажный цилиндр для установки замка. Монтажный цилиндр можно открыть и закрыть любым ключом или отверткой с наконечником не более 10*3 мм.