Корпус врезного замка с защёлкой 82.515W800B Универсальный

82.515W800B это новая серия замков с роторным приводом для стальных дверей. Легкий монтаж обеспечивает удобство и комфорт при использовании. Замки серии 82 полностью реверсивные, включая модели с блокировкой при выбивании цилиндра. Защелка просто переворачивается рукой. Новый блок роторного привода обеспечивает мягкость хода и долговечность. Замки имеют унифицированный блок крепления цилиндра без винта. В комплектацию входит монтажный цилиндр для установки замка. Монтажный цилиндр можно открыть и закрыть любым ключом или отверткой с наконечником не более 10*3 мм.
Характеристики
Артикул:
45979
Цвет:
Хром
Страна происхождения:
Италия
Бренд:
Mottura
Материал:
Сталь
Вес, кг:
2.1
Способ установки:
Врезной
Гарантия (лет):
2
Тип упаковки:
Коробка
Класс безопасности:
4
Отверстия под стяжки:
Нет
Бэксет:
64 мм
Вылет ригеля:
29 мм
Размер ригеля:
18 мм
Тип замка:
С защелкой под ручку
Тип механизма секретности:
Цилиндровый
Количество ригелей, шт:
4
Задвижка:
Нет
Межосевое расстояние:
85 мм
Серия:
82
Тип:
Для входных дверей
Наличие выводов для тяг:
Да
Количество шт. в упаковке:
1
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Отзывы и вопросы о товаре0