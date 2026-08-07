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  5. Корпус врезного замка с защёлкой 82.515W800B Универсальный
Корпус врезного замка с защёлкой 82.515W800B Универсальный
Корпус врезного замка с защёлкой 82.515W800B Универсальный
4,8
14 483

Корпус врезного замка с защёлкой 82.515W800B Универсальный

4,8
Этот товар смотрят 31 человек
Корпус врезного замка с защёлкой 82.515W800B Универсальный
Корпус врезного замка с защёлкой 82.515W800B Универсальный
Корпус врезного замка с защёлкой 82.515W800B Универсальный
Корпус врезного замка с защёлкой 82.515W800B Универсальный
Код товара: 745874
Этот товар смотрят 35 человек

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14 483
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Корпус врезного замка с защёлкой 82.515W800B Универсальный

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Mottura
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    45979
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Mottura
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    2.1
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Класс безопасности:
    4
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    64 мм
  • Вылет ригеля:
    29 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    С защелкой под ручку
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    82
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Наличие выводов для тяг:
    Да
  • Количество шт. в упаковке:
    1
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  • В наличии:
    98 товаров

Описание

82.515W800B это новая серия замков с роторным приводом для стальных дверей. Легкий монтаж обеспечивает удобство и комфорт при использовании. Замки серии 82 полностью реверсивные, включая модели с блокировкой при выбивании цилиндра. Защелка просто переворачивается рукой. Новый блок роторного привода обеспечивает мягкость хода и долговечность. Замки имеют унифицированный блок крепления цилиндра без винта. В комплектацию входит монтажный цилиндр для установки замка. Монтажный цилиндр можно открыть и закрыть любым ключом или отверткой с наконечником не более 10*3 мм.

Характеристики

  • Артикул:
    45979
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Mottura
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    2.1
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Класс безопасности:
    4
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    64 мм
  • Вылет ригеля:
    29 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    С защелкой под ручку
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    82
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Наличие выводов для тяг:
    Да
  • Количество шт. в упаковке:
    1

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