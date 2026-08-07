Корпус замка с ручкой LOCKSET25.ORION.5558-1 (KIT P25 5558 ORION) AB бронза

Описание

Корпус врезного замка с защелкой и фалевыми ручками на планке KIT P25 5558 ORION предназначен для установки на двери общественных и жилых помещений. Может монтироваться на левых и правых дверях, открывающихся наружу и во внутрь. Межосевое расстояние 58,5 мм. Бэксет 50 мм. В фалевые ручки на планке добавлены пружины и фиксаторы, что исключает "провисание" и обеспечивает четкую фиксацию их положения. Ручки изготовлены из алюминиевого сплава, а накладки из стали. Цвет: бронза. Цилиндр в комплект не входит.



Комплектация : корпус замка, ручки на планке, квадрат под ручки, крепеж, паспорт изделия, гарантийная карта.