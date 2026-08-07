Корпус замка с ручкой LOCKSET25.ORION.5558-1 (KIT P25 5558 ORION) AB бронза

Корпус врезного замка с защелкой и фалевыми ручками на планке KIT P25 5558 ORION предназначен для установки на двери общественных и жилых помещений. Может монтироваться на левых и правых дверях, открывающихся наружу и во внутрь. Межосевое расстояние 58,5 мм. Бэксет 50 мм. В фалевые ручки на планке добавлены пружины и фиксаторы, что исключает "провисание" и обеспечивает четкую фиксацию их положения. Ручки изготовлены из алюминиевого сплава, а накладки из стали. Цвет: бронза. Цилиндр в комплект не входит.
Комплектация : корпус замка, ручки на планке, квадрат под ручки, крепеж, паспорт изделия, гарантийная карта.
Характеристики
Артикул:
41725
Цвет:
Бронза
Страна происхождения:
Китай
Бренд:
Punto
Материал:
Сталь
Вес, кг:
1.46
Способ установки:
Врезной
Гарантия (лет):
7
Тип упаковки:
Коробка
Класс безопасности:
1
Отверстия под стяжки:
Да
Бэксет:
55 мм
Вылет ригеля:
20 мм
Размер ригеля:
34 мм
Тип замка:
С защелкой под ручку
Тип механизма секретности:
Цилиндровый
Количество ригелей, шт:
1
Задвижка:
Нет
Межосевое расстояние:
58,5 мм
Серия:
P25
Тип:
Для входных дверей
Наличие выводов для тяг:
Нет
Количество шт. в упаковке:
1
Отзывы и вопросы о товаре
0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре
На информационном ресурсе применяются куки и рекомендательные технологии
Отзывы и вопросы о товаре0