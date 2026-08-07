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  5. Корпус замка с ручкой LOCKSET25.ORION.5558-1 (KIT P25 5558 ORION) AB бронза
Корпус замка с ручкой LOCKSET25.ORION.5558-1 (KIT P25 5558 ORION) AB бронза
Корпус замка с ручкой LOCKSET25.ORION.5558-1 (KIT P25 5558 ORION) AB бронза
5,0
2 002

Корпус замка с ручкой LOCKSET25.ORION.5558-1 (KIT P25 5558 ORION) AB бронза

5,0
Этот товар смотрят 23 человека
Корпус замка с ручкой LOCKSET25.ORION.5558-1 (KIT P25 5558 ORION) AB бронза
Корпус замка с ручкой LOCKSET25.ORION.5558-1 (KIT P25 5558 ORION) AB бронза
Корпус замка с ручкой LOCKSET25.ORION.5558-1 (KIT P25 5558 ORION) AB бронза
Корпус замка с ручкой LOCKSET25.ORION.5558-1 (KIT P25 5558 ORION) AB бронза
Код товара: 745872
Этот товар смотрят 7 человек

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2 002
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Корпус замка с ручкой LOCKSET25.ORION.5558-1 (KIT P25 5558 ORION) AB бронза

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Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Бронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Punto
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    41725
  • Цвет:
    Бронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Punto
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    1.46
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    7
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Класс безопасности:
    1
  • Отверстия под стяжки:
    Да
  • Бэксет:
    55 мм
  • Вылет ригеля:
    20 мм
  • Размер ригеля:
    34 мм
  • Тип замка:
    С защелкой под ручку
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Количество ригелей, шт:
    1
  • Задвижка:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    58,5 мм
  • Серия:
    P25
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    1
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Описание

Корпус врезного замка с защелкой и фалевыми ручками на планке KIT P25 5558 ORION предназначен для установки на двери общественных и жилых помещений. Может монтироваться на левых и правых дверях, открывающихся наружу и во внутрь. Межосевое расстояние 58,5 мм. Бэксет 50 мм. В фалевые ручки на планке добавлены пружины и фиксаторы, что исключает "провисание" и обеспечивает четкую фиксацию их положения. Ручки изготовлены из алюминиевого сплава, а накладки из стали. Цвет: бронза. Цилиндр в комплект не входит.

Комплектация : корпус замка, ручки на планке, квадрат под ручки, крепеж, паспорт изделия, гарантийная карта.

Характеристики

  • Артикул:
    41725
  • Цвет:
    Бронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Punto
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    1.46
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    7
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Класс безопасности:
    1
  • Отверстия под стяжки:
    Да
  • Бэксет:
    55 мм
  • Вылет ригеля:
    20 мм
  • Размер ригеля:
    34 мм
  • Тип замка:
    С защелкой под ручку
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Количество ригелей, шт:
    1
  • Задвижка:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    58,5 мм
  • Серия:
    P25
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    1

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