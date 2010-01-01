Каталог
  ЗЩ1-3 (Защелка ЗЩ-1 (б/ручек)) правая
Код товара: 83890
Описание

Врезная защёлка ЗЩ1-3 повышенной прочности для дверей левого открывания.

  • Артикул:
    32961
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Меттэм
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    0.3
  • Тип защелки:
    Правая
  • Дополнительная фиксация:
    Поворотной ручкой
  • Лицевая планка:
    Овальная
  • Материал защелки:
    Стальная защелка
  • Ответная планка:
    Нет
  • Тип механизма защелки:
    Классическая защелка
  • Серия:
    ЗЩ1
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    40

