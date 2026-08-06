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  6. Замок для противопожарных дверей AP.C-65.72-0433 (ANTI-PANIC FL-0433) с раздельным квадратом
Замок для противопожарных дверей AP.C-65.72-0433 (ANTI-PANIC FL-0433) с раздельным квадратом
Замок для противопожарных дверей AP.C-65.72-0433 (ANTI-PANIC FL-0433) с раздельным квадратом
4,8
1 048

Замок для противопожарных дверей AP.C-65.72-0433 (ANTI-PANIC FL-0433) с раздельным квадратом

4,8
Этот товар смотрят 17 человек
Замок для противопожарных дверей AP.C-65.72-0433 (ANTI-PANIC FL-0433) с раздельным квадратом
Замок для противопожарных дверей AP.C-65.72-0433 (ANTI-PANIC FL-0433) с раздельным квадратом
Замок для противопожарных дверей AP.C-65.72-0433 (ANTI-PANIC FL-0433) с раздельным квадратом
Замок для противопожарных дверей AP.C-65.72-0433 (ANTI-PANIC FL-0433) с раздельным квадратом
Код товара: 81671
Этот товар смотрят 28 человек

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1 048
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Замок для противопожарных дверей AP.C-65.72-0433 (ANTI-PANIC FL-0433) с раздельным квадратом

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Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Вес, кг:
    0.5

Характеристики

  • Артикул:
    28745
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Вес, кг:
    0.5
  • Гарантия (лет):
    1
  • Бэксет:
    65 мм
  • Размер ригеля:
    28*15 мм
  • Тип замка:
    С защелкой под ручку
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Тип защелки:
    Универсальная
  • Количество ригелей, шт:
    1
  • Межосевое расстояние:
    72 мм
  • Серия:
    FL
  • Тип запирания:
    Цилиндр
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    24
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  • В наличии:
    15934 товара

Описание

Замок разработан и изготовлен в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Функция ANTI-PANIC- обеспечивает свободный выход, закрытая на ключ дверь открывается нажатием ручки изнутри помещения. Универсальная защелка. Отверстия под стяжные винты, подпружиненное отверстие под квадрат для лучшей фиксации ручки. Универсальная защелка предусматривает возможность установки для правых и левых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу. Стальной оцинкованный корпус, лицевая планка из нержавеющей стали. На корпусе замка расположены отверстия под стяжные винты. Подпружиненное отверстие под квадрат для лучшей фиксации ручки.В комплекте крепеж, винт для евроцилиндра 75 мм.

Характеристики

  • Артикул:
    28745
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Вес, кг:
    0.5
  • Гарантия (лет):
    1
  • Бэксет:
    65 мм
  • Размер ригеля:
    28*15 мм
  • Тип замка:
    С защелкой под ручку
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Тип защелки:
    Универсальная
  • Количество ригелей, шт:
    1
  • Межосевое расстояние:
    72 мм
  • Серия:
    FL
  • Тип запирания:
    Цилиндр
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    24

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