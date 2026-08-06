Замок для противопожарных дверей AP.C-65.72-0433 (ANTI-PANIC FL-0433) с раздельным квадратом

Описание

Замок разработан и изготовлен в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Функция ANTI-PANIC- обеспечивает свободный выход, закрытая на ключ дверь открывается нажатием ручки изнутри помещения. Универсальная защелка. Отверстия под стяжные винты, подпружиненное отверстие под квадрат для лучшей фиксации ручки. Универсальная защелка предусматривает возможность установки для правых и левых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу. Стальной оцинкованный корпус, лицевая планка из нержавеющей стали. На корпусе замка расположены отверстия под стяжные винты. Подпружиненное отверстие под квадрат для лучшей фиксации ручки.В комплекте крепеж, винт для евроцилиндра 75 мм.