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  6. Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой ЗВ 30.12, 4 кл.(длинный кл. 59 мм) /123:138/
Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой ЗВ 30.12, 4 кл.(длинный кл. 59 мм) /123:138/
Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой «ЗВ 30.12» 4 кл.длинный кл. 59 мм Хром
5,0
2 709

Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой «ЗВ 30.12» 4 кл.длинный кл. 59 мм Хром

5,0
Этот товар смотрят 22 человека
Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой ЗВ 30.12, 4 кл.(длинный кл. 59 мм) /123:138/
Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой ЗВ 30.12, 4 кл.(длинный кл. 59 мм) /123:138/
Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой ЗВ 30.12, 4 кл.(длинный кл. 59 мм) /123:138/
Код товара: 83690
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2 709
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Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой «ЗВ 30.12» 4 кл.длинный кл. 59 мм Хром

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от 690 ₽
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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    35115
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    1.475
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    65 мм
  • Вылет ригеля:
    26 мм
  • Размер ригеля:
    15,8 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    3
  • Задвижка:
    Есть
  • Количество ключей, шт:
    4
  • Межосевое расстояние:
    77 мм
  • Серия:
    30
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    12
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Дополнительно:

  • В наличии:
    122 товара

Описание

ЗВ 30.12 - Замок врезной сувальдный под ручку, с задвижкой. Реверсивная защелка, переворот защелки осуществляется без разбора замка. 2-ой класс безопасности. Защита от наиболее распространенных методов вскрытия: защита от вскрытия отмычкой – ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд защита от вандалов – отсутствует нижняя стенка корпуса замка защита от «свертыша» – ослабленный зуб рейки хвостовика защита от взлома – при полностью выдвинутых ригелях замка, 30% их длины остается в корпусе замка, усилена конструкция засовов защита от высверливания – закаленная стойка рейки хвостовика засова. Замок предназначен для установки в металлические двери.

Характеристики

  • Артикул:
    35115
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    1.475
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    65 мм
  • Вылет ригеля:
    26 мм
  • Размер ригеля:
    15,8 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    3
  • Задвижка:
    Есть
  • Количество ключей, шт:
    4
  • Межосевое расстояние:
    77 мм
  • Серия:
    30
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    12

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