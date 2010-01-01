Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой ЗВ 30.12, 4 кл. /123:107/

Описание

ЗВ 30.12 - Замок врезной сувальдный под ручку, с задвижкой. Реверсивная защелка, переворот защелки осуществляется без разбора замка. 2-ой класс безопасности. Защита от наиболее распространенных методов вскрытия: защита от вскрытия отмычкой – ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд защита от вандалов – отсутствует нижняя стенка корпуса замка защита от «свертыша» – ослабленный зуб рейки хвостовика защита от взлома – при полностью выдвинутых ригелях замка, 30% их длины остается в корпусе замка, усилена конструкция засовов защита от высверливания – закаленная стойка рейки хвостовика засова. Замок предназначен для установки в металлические двери.