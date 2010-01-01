Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.12 (без планки), 5 кл. /123:52/

Описание

Замок врезной сувальдный с защелкой ЗВ 2112 без планки предназначен для установки в металлические двери, шкафы и сейфы (подходит как для дверей правого, так и левого открывания). Защита от наиболее распространенных методов вскрытия: отмычки - ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд "свертыша" - ослабленный зуб рейки хвостовика высверливания - закаленная стойка рейки хвостовика взлома - усиленная конструкция засовов. Переворот защелки выполняется без разборки замка. Может устанавливаться с вертикальным приводом для запирания двери на три стороны.