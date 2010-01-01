Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.12 (без планки), 5 кл. /123:52/

Защита от вскрытия отмычкой, защита от «свертыша», защита от взлома, защита от высверливания
Наличие выводов для тяг:
Да
Количество шт. в упаковке:
5
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Дополнительно:
В наличии:
40 товаров
Описание
Замок врезной сувальдный с защелкой ЗВ 2112 без планки предназначен для установки в металлические двери, шкафы и сейфы (подходит как для дверей правого, так и левого открывания). Защита от наиболее распространенных методов вскрытия: отмычки - ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд "свертыша" - ослабленный зуб рейки хвостовика высверливания - закаленная стойка рейки хвостовика взлома - усиленная конструкция засовов. Переворот защелки выполняется без разборки замка. Может устанавливаться с вертикальным приводом для запирания двери на три стороны.
Характеристики
Артикул:
30257
Цвет:
Хром
Страна происхождения:
Россия
Бренд:
Гардиан
Материал:
Сталь
Вес, кг:
2.676
Гарантия (лет):
5
Тип упаковки:
Kоробка
Класс безопасности:
4 класс
Отверстия под стяжки:
Да
Бэксет:
63 мм
Вылет ригеля:
37,7 мм
Размер ригеля:
18 мм
Тип замка:
Основной (с защелкой под ручку)
Тип механизма секретности:
Сувальдный
Количество ригелей, шт:
4
Задвижка:
Нет
Количество ключей, шт:
5
Межосевое расстояние:
92 мм
Серия:
20
Тип:
Для входных дверей
Защита от копирования ключа:
Нет
Дополнительная защита:
Защита от вскрытия отмычкой, защита от «свертыша», защита от взлома, защита от высверливания
Наличие выводов для тяг:
Да
Количество шт. в упаковке:
5
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