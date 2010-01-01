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  6. Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.12 (без планки), 5 кл. /123:52/
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.12 (без планки), 5 кл. /123:52/
Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗВ 21.12» без планки, 5 кл. Хром
4,8
5 047

Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗВ 21.12» без планки, 5 кл. Хром

4,8
Этот товар смотрят 17 человек
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.12 (без планки), 5 кл. /123:52/
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.12 (без планки), 5 кл. /123:52/
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.12 (без планки), 5 кл. /123:52/
Код товара: 83681
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5 047
842 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
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Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗВ 21.12» без планки, 5 кл. Хром

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от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    30257
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    2.676
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Да
  • Бэксет:
    63 мм
  • Вылет ригеля:
    37,7 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Межосевое расстояние:
    92 мм
  • Серия:
    20
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Защита от вскрытия отмычкой, защита от «свертыша», защита от взлома, защита от высверливания
  • Наличие выводов для тяг:
    Да
  • Количество шт. в упаковке:
    5
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Дополнительно:

  • В наличии:
    40 товаров

Описание

Замок врезной сувальдный с защелкой ЗВ 2112 без планки предназначен для установки в металлические двери, шкафы и сейфы (подходит как для дверей правого, так и левого открывания). Защита от наиболее распространенных методов вскрытия: отмычки - ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд "свертыша" - ослабленный зуб рейки хвостовика высверливания - закаленная стойка рейки хвостовика взлома - усиленная конструкция засовов. Переворот защелки выполняется без разборки замка. Может устанавливаться с вертикальным приводом для запирания двери на три стороны.

Характеристики

  • Артикул:
    30257
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    2.676
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Да
  • Бэксет:
    63 мм
  • Вылет ригеля:
    37,7 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Межосевое расстояние:
    92 мм
  • Серия:
    20
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Защита от вскрытия отмычкой, защита от «свертыша», защита от взлома, защита от высверливания
  • Наличие выводов для тяг:
    Да
  • Количество шт. в упаковке:
    5

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