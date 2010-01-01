Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.12 Т с тягами, 5 кл. (длинный кл. 54 мм) /123:96/

Описание

ЗВ 2112 Т - Замок врезной сувальдный под ручку, с выводами под тяги. Замок универсальный - переворот защелки выполняется без разбора замка. 3-й класс взломостойкости. Защита от наиболее распространенных методов вскрытия: защита от вскрытия отмычкой - ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд защита от взлома – усиленная конструкция засова защита от высверливания – закаленная стойка рейки хвостовика защита от «свертыша» – ослабленный зуб рейки хвостовика. Предназначен для установки в металлические двери, шкафы и сейфы. Рекомендована комплектация с бронепластиной.