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  6. Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.12 Т с тягами, 5 кл. (длинный кл. 54 мм) /123:96/
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.12 Т с тягами, 5 кл. (длинный кл. 54 мм) /123:96/
Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗЗВ 21.12 Т» с тягами, 5 кл. длинный кл. 54 мм Хром
5,0
5 407

Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗЗВ 21.12 Т» с тягами, 5 кл. длинный кл. 54 мм Хром

5,0
Этот товар смотрят 34 человека
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.12 Т с тягами, 5 кл. (длинный кл. 54 мм) /123:96/
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 21.12 Т с тягами, 5 кл. (длинный кл. 54 мм) /123:96/
Код товара: 83672
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902 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
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Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗЗВ 21.12 Т» с тягами, 5 кл. длинный кл. 54 мм Хром

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Доставка вовремя
от 690 ₽
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бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    30735
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    2.916
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    63 мм
  • Вылет ригеля:
    37,7 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Тип защелки:
    Реверсивная
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    20
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Наличие выводов для тяг:
    Да
  • Количество шт. в упаковке:
    5
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Дополнительно:

  • В наличии:
    372 товара

Описание

ЗВ 2112 Т - Замок врезной сувальдный под ручку, с выводами под тяги. Замок универсальный - переворот защелки выполняется без разбора замка. 3-й класс взломостойкости. Защита от наиболее распространенных методов вскрытия: защита от вскрытия отмычкой - ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд защита от взлома – усиленная конструкция засова защита от высверливания – закаленная стойка рейки хвостовика защита от «свертыша» – ослабленный зуб рейки хвостовика. Предназначен для установки в металлические двери, шкафы и сейфы. Рекомендована комплектация с бронепластиной.

Характеристики

  • Артикул:
    30735
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    2.916
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    63 мм
  • Вылет ригеля:
    37,7 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Тип защелки:
    Реверсивная
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    20
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Наличие выводов для тяг:
    Да
  • Количество шт. в упаковке:
    5

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