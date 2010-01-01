Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 30.11, 4 кл. /123:105/

ЗВ 3011 - Замок врезной сувальдный под ручку. Реверсивная защелка, переворот защелки осуществляется без разбора замка. 2-ой класс безопасности. Защита от наиболее распространенных методов вскрытия: защита от вскрытия отмычкой – ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд защита от вандалов – отсутствует нижняя стенка корпуса замка защита от «свертыша» – ослабленный зуб рейки хвостовика защита от взлома – при полностью выдвинутых ригелях замка, 30% их длины остается в корпусе замка, усилена конструкция засовов защита от высверливания – закаленная стойка рейки хвостовика засова. Замок предназначен для установки в металлические двери.
Характеристики
Артикул:
8001
Цвет:
Хром
Страна происхождения:
Россия
Бренд:
Гардиан
Материал:
Сталь
Вес, кг:
1
Гарантия (лет):
5
Тип упаковки:
Kоробка
Класс безопасности:
2 класс
Отверстия под стяжки:
Да
Бэксет:
65 мм
Вылет ригеля:
26 мм
Размер ригеля:
15,8 мм
Тип замка:
Основной (с защелкой под ручку)
Тип механизма секретности:
Сувальдный
Тип защелки:
Реверсивная
Количество ригелей, шт:
3
Задвижка:
Нет
Количество ключей, шт:
4
Межосевое расстояние:
77 мм
Серия:
30
Тип:
Для входных дверей
Защита от копирования ключа:
Нет
Наличие выводов для тяг:
Нет
Количество шт. в упаковке:
15
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