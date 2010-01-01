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  6. Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 50.11, 4 кл. (длинный кл. 59 мм) /123:004/
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 50.11, 4 кл. (длинный кл. 59 мм) /123:004/
Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗВ 50.11» 4 кл. длинный кл. 59 мм Хром
5,0
3 273

Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗВ 50.11» 4 кл. длинный кл. 59 мм Хром

5,0
Этот товар смотрят 10 человек
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 50.11, 4 кл. (длинный кл. 59 мм) /123:004/
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 50.11, 4 кл. (длинный кл. 59 мм) /123:004/
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 50.11, 4 кл. (длинный кл. 59 мм) /123:004/
Код товара: 83674
Этот товар смотрят 23 человека

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3 273
546 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
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Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗВ 50.11» 4 кл. длинный кл. 59 мм Хром

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от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    31779
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Да
  • Бэксет:
    65 мм
  • Вылет ригеля:
    26 мм
  • Размер ригеля:
    15,8 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Тип защелки:
    Реверсивная
  • Количество ригелей, шт:
    3
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    4
  • Межосевое расстояние:
    77 мм
  • Серия:
    Strong Security
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Защита от вскрытия отмычкой, защита от самоимпрессии, защита от «свертыша», защита от взлома, защита
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    15
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  • В наличии:
    488 товаров

Описание

Замок врезной сувальдный с защелкой ЗВ 5011 предназначен для установки в металлические двери, шкафы и сейфы. Универсальные - переворот защелки без разборки замка. Бронепластина надежно защищает от высверливания. Повышенная защита от наиболее распространенных методов вскрытия: самоимпрессии (самоноборного ключа) - втулка на корпусе и крышке замка отмычки - ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд "свертыша" - ослабленный зуб рейки хвостовика взлома - при полностью выдвинутых ригелях замка 30% их длины остается в корпусе замка, усилена конструкция засовов высверливания - внешняя бронепластина, закаленная стойка рейки хвостовика вандалов - отсутствие нижней стенки корпуса замка.Замок комплектуется 4 длинными ключами.

Характеристики

  • Артикул:
    31779
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Материал:
    Сталь
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Да
  • Бэксет:
    65 мм
  • Вылет ригеля:
    26 мм
  • Размер ригеля:
    15,8 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Тип защелки:
    Реверсивная
  • Количество ригелей, шт:
    3
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    4
  • Межосевое расстояние:
    77 мм
  • Серия:
    Strong Security
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Защита от вскрытия отмычкой, защита от самоимпрессии, защита от «свертыша», защита от взлома, защита
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    15

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