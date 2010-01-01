Замок врезной сувальдный ЗВ 30.01, 4 кл. (длинный кл. 71,5 мм) /128:3760/

Описание

Замок врезной сувальдный ЗВ 3001 предназначен для установки в металлические двери, металлические шкафы и сейфы. Универсальный, подходит для дверей правого и левого открывания. 2-ой класс безопасности. Защита от наиболее распространенных методов вскрытия: защита от вскрытия отмычкой – ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд защита от вандалов – отсутствует нижняя стенка корпуса замка защита от «свертыша» – ослабленный зуб рейки хвостовика защита от взлома – при полностью выдвинутых ригелях замка, 30% их длины остается в корпусе замка, усилена конструкция засовов защита от высверливания – закаленная стойка рейки хвостовика засова.В комплекте 4 длинных ключа, длина стержня 71,5 мм.