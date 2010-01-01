Замок врезной сувальдный с защёлкой QUATTRO ЗВ 40.11 Т (правый), 5 кл. /128:3250/

Защита от «свертыша», защита от перепиливания, защита от высверливания
Наличие выводов для тяг:
Нет
Количество шт. в упаковке:
1
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Дополнительно:
В наличии:
3 товара
Описание
Подходит для дверей правого открывания. Наличие зубчатой передачи и отсутствия жесткой пружины сувальд обеспечивают плавность и бесшумность хода ригелей. Имеются отверстия для крепления дверных ручек стяжными винтами через замок. Съемная торцевая планка и 4 крепежные втулки позволяют устанавливать замок вкладным способом. Удобство эксплуатации обеспечивается функцией отключения защелки от ручки. В закрытом положении замка защелка остается в фиксированном положении даже при нажатии на ручку. Наличие сувальд оконного типа обеспечивают легкость вращения ключа при запирании-отпирании и исключают вероятность проскока. В комплектацию входят ответная планка, 5 ключей. Высокая защита от основных методов вскрытия: самоимпрессии - наличие запатентованной втулки; манипуляций; отмычек - наличие ложных пазов, отсечная зубчатая втулка (при повороте ключа перекрывает боковые отверстия замочной скважины и ограничивает доступ отмычек к сувальдам через замочную скважину); высверливания. Устанавливается В комплектацию входят ответная планка, 5 ключей.
Характеристики
Артикул:
34623
Цвет:
Хром
Страна происхождения:
Россия
Бренд:
Гардиан
Способ установки:
Врезной
Гарантия (лет):
5
Тип упаковки:
Пакет
Класс безопасности:
4
Отверстия под стяжки:
Да
Бэксет:
50
Вылет ригеля:
31,5
Размер ригеля:
18
Тип механизма секретности:
Сувальдный
Количество ригелей, шт:
4
Задвижка:
Нет
Количество ключей, шт:
5
Межосевое расстояние:
100
Тип:
Для входных дверей
Защита от копирования ключа:
Нет
Дополнительная защита:
Защита от «свертыша», защита от перепиливания, защита от высверливания
Наличие выводов для тяг:
Нет
Количество шт. в упаковке:
1
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