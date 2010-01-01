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  6. Замок врезной сувальдный с защёлкой QUATTRO ЗВ 40.11 Т (правый), 5 кл. /128:3250/
Замок врезной сувальдный с защёлкой QUATTRO ЗВ 40.11 Т (правый), 5 кл. /128:3250/
Замок врезной сувальдный с защёлкой QUATTRO ЗВ 40.11 Т (правый), 5 кл. /128:3250/
5,0
9 296

Замок врезной сувальдный с защёлкой QUATTRO ЗВ 40.11 Т (правый), 5 кл. /128:3250/

5,0
Этот товар смотрят 14 человек
Замок врезной сувальдный с защёлкой QUATTRO ЗВ 40.11 Т (правый), 5 кл. /128:3250/
Замок врезной сувальдный с защёлкой QUATTRO ЗВ 40.11 Т (правый), 5 кл. /128:3250/
Код товара: 83680
Этот товар смотрят 12 человек

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9 296
1 550 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
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Замок врезной сувальдный с защёлкой QUATTRO ЗВ 40.11 Т (правый), 5 кл. /128:3250/

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Способ установки:
    Врезной

Характеристики

  • Артикул:
    34623
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Класс безопасности:
    4
  • Отверстия под стяжки:
    Да
  • Бэксет:
    50
  • Вылет ригеля:
    31,5
  • Размер ригеля:
    18
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Межосевое расстояние:
    100
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Защита от «свертыша», защита от перепиливания, защита от высверливания
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    1
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Дополнительно:

  • В наличии:
    3 товара

Описание

Подходит для дверей правого открывания. Наличие зубчатой передачи и отсутствия жесткой пружины сувальд обеспечивают плавность и бесшумность хода ригелей. Имеются отверстия для крепления дверных ручек стяжными винтами через замок. Съемная торцевая планка и 4 крепежные втулки позволяют устанавливать замок вкладным способом. Удобство эксплуатации обеспечивается функцией отключения защелки от ручки. В закрытом положении замка защелка остается в фиксированном положении даже при нажатии на ручку. Наличие сувальд оконного типа обеспечивают легкость вращения ключа при запирании-отпирании и исключают вероятность проскока. В комплектацию входят ответная планка, 5 ключей. Высокая защита от основных методов вскрытия: самоимпрессии - наличие запатентованной втулки; манипуляций; отмычек - наличие ложных пазов, отсечная зубчатая втулка (при повороте ключа перекрывает боковые отверстия замочной скважины и ограничивает доступ отмычек к сувальдам через замочную скважину); высверливания. Устанавливается В комплектацию входят ответная планка, 5 ключей.

Характеристики

  • Артикул:
    34623
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Гардиан
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Класс безопасности:
    4
  • Отверстия под стяжки:
    Да
  • Бэксет:
    50
  • Вылет ригеля:
    31,5
  • Размер ригеля:
    18
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Межосевое расстояние:
    100
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Защита от «свертыша», защита от перепиливания, защита от высверливания
  • Наличие выводов для тяг:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    1

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