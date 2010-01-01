Замок врезной сувальдный с защёлкой QUATTRO ЗВ 40.11 Т (правый), 5 кл. /128:3250/

Описание

Подходит для дверей правого открывания. Наличие зубчатой передачи и отсутствия жесткой пружины сувальд обеспечивают плавность и бесшумность хода ригелей. Имеются отверстия для крепления дверных ручек стяжными винтами через замок. Съемная торцевая планка и 4 крепежные втулки позволяют устанавливать замок вкладным способом. Удобство эксплуатации обеспечивается функцией отключения защелки от ручки. В закрытом положении замка защелка остается в фиксированном положении даже при нажатии на ручку. Наличие сувальд оконного типа обеспечивают легкость вращения ключа при запирании-отпирании и исключают вероятность проскока. В комплектацию входят ответная планка, 5 ключей. Высокая защита от основных методов вскрытия: самоимпрессии - наличие запатентованной втулки; манипуляций; отмычек - наличие ложных пазов, отсечная зубчатая втулка (при повороте ключа перекрывает боковые отверстия замочной скважины и ограничивает доступ отмычек к сувальдам через замочную скважину); высверливания. Устанавливается В комплектацию входят ответная планка, 5 ключей.