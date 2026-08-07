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  6. Ручка поворотная BKW8x75.K.XL62 (BKW8x75 XL) BL-24 черный
Ручка поворотная BKW8x75.K.XL62 (BKW8x75 XL) BL-24 черный
Ручка поворотная BKW8x75.K.XL62 (BKW8x75 XL) BL-24 черный
4,9
420

Ручка поворотная BKW8x75.K.XL62 (BKW8x75 XL) BL-24 черный

4,9
Этот товар смотрят 23 человека
Ручка поворотная BKW8x75.K.XL62 (BKW8x75 XL) BL-24 черный
Ручка поворотная BKW8x75.K.XL62 (BKW8x75 XL) BL-24 черный
Ручка поворотная BKW8x75.K.XL62 (BKW8x75 XL) BL-24 черный
Код товара: 938288
Этот товар смотрят 32 человека

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420
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Ручка поворотная BKW8x75.K.XL62 (BKW8x75 XL) BL-24 черный

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Материал:
    Cталь
  • Бренд:
    Fuaro
  • Вес, кг:
    0.122
  • Гарантия (лет):
    1

Характеристики

  • Артикул:
    41323
  • Материал:
    Cталь
  • Бренд:
    Fuaro
  • Вес, кг:
    0.122
  • Гарантия (лет):
    1
  • Квадрат:
    8 мм
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Комплектующие:
    В комплекте вставленный квадрат 8х75 мм и крепёж - саморезы 4,8х20 мм - 2 шт.
  • Серия:
    XL
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Цвет:
    Черный
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Дополнительно:

  • В наличии:
    20187 товаров
  • Образец:
    в 1 магазинах
Яндекс Сплит - оплата частями

Описание

Поворотная ручка на квадратном основании Fuaro BKW8 XL без ответной части подходит для установки на металлические и межкомнатные двери. Разработана в составе комплекта TOR XL, в который входят также поворотник, накладки на сувальду, цилиндр и броненакладки в едином дизайне. Продаётся как в составе комплекта, так и отдельно. Материал изготовления: сталь. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов. Цвет: черный.
В комплекте вставленный квадрат 8х75 мм и крепёж - саморезы 4,8х20 мм - 2 шт.

Характеристики

  • Артикул:
    41323
  • Материал:
    Cталь
  • Бренд:
    Fuaro
  • Вес, кг:
    0.122
  • Гарантия (лет):
    1
  • Квадрат:
    8 мм
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Комплектующие:
    В комплекте вставленный квадрат 8х75 мм и крепёж - саморезы 4,8х20 мм - 2 шт.
  • Серия:
    XL
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Цвет:
    Черный

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