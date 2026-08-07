Ручка поворотная BKW8x75.K.XL62 (BKW8x75 XL) BL-24 черный

Описание

Поворотная ручка на квадратном основании Fuaro BKW8 XL без ответной части подходит для установки на металлические и межкомнатные двери. Разработана в составе комплекта TOR XL, в который входят также поворотник, накладки на сувальду, цилиндр и броненакладки в едином дизайне. Продаётся как в составе комплекта, так и отдельно. Материал изготовления: сталь. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов. Цвет: черный.

В комплекте вставленный квадрат 8х75 мм и крепёж - саморезы 4,8х20 мм - 2 шт.