Ручка поворотная BKW8x75.K.XL62 (BKW8x75 XL) BL-24 черный

В комплекте вставленный квадрат 8х75 мм и крепёж - саморезы 4,8х20 мм - 2 шт.
Серия:
XL
Стиль:
Модерн
Страна происхождения:
Китай
Тип розетки:
Квадратная
Тип упаковки:
Подвес
Цвет:
Черный
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Дополнительно:
В наличии:
20187 товаров
Образец:
в 1 магазинах
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Описание
Поворотная ручка на квадратном основании Fuaro BKW8 XL без ответной части подходит для установки на металлические и межкомнатные двери. Разработана в составе комплекта TOR XL, в который входят также поворотник, накладки на сувальду, цилиндр и броненакладки в едином дизайне. Продаётся как в составе комплекта, так и отдельно. Материал изготовления: сталь. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов. Цвет: черный.
В комплекте вставленный квадрат 8х75 мм и крепёж - саморезы 4,8х20 мм - 2 шт.
Характеристики
Артикул:
41323
Материал:
Cталь
Бренд:
Fuaro
Вес, кг:
0.122
Гарантия (лет):
1
Квадрат:
8 мм
Количество в упаковке, шт.:
1
Комплектующие:
В комплекте вставленный квадрат 8х75 мм и крепёж - саморезы 4,8х20 мм - 2 шт.
Серия:
XL
Стиль:
Модерн
Страна происхождения:
Китай
Тип розетки:
Квадратная
Тип упаковки:
Подвес
Цвет:
Черный
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Отзывы и вопросы о товаре0