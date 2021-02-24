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  7. Ручка раздельная R.SM58.BOHEMIA (BOHEMIA SM) AB-7 матовая бронза
Ручка раздельная R.SM58.BOHEMIA (BOHEMIA SM) AB-7 матовая бронза
Ручка раздельная R.SM58.BOHEMIA (BOHEMIA SM) AB-7 матовая бронза
4,7
2 689

Ручка раздельная R.SM58.BOHEMIA (BOHEMIA SM) AB-7 матовая бронза

4,7
Этот товар смотрят 19 человек
Ручка раздельная R.SM58.BOHEMIA (BOHEMIA SM) AB-7 матовая бронза
Ручка раздельная R.SM58.BOHEMIA (BOHEMIA SM) AB-7 матовая бронза
Ручка раздельная R.SM58.BOHEMIA (BOHEMIA SM) AB-7 матовая бронза
Ручка раздельная R.SM58.BOHEMIA (BOHEMIA SM) AB-7 матовая бронза
Код товара: 82273
Этот товар смотрят 7 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

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2 689
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Ручка раздельная R.SM58.BOHEMIA (BOHEMIA SM) AB-7 матовая бронза

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    МатБронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ

Характеристики

  • Артикул:
    29553
  • Цвет:
    МатБронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Классика
  • Вес, кг:
    0.814
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы или стяжные винты
  • Серия:
    Sensation
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    10
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Дополнительно:

  • В наличии:
    204 товара
  • Образец:
    в 2 магазинах

Описание

Дверная фурнитура серии Sensation (SM) подчеркнет уникальный и неповторимый дизайн интерьера, который станет предметом вашей гордости и поводом для восхищения друзей и близких. В этом продукте объединены многолетний опыт мастеров художественного литья и современные технологии производства декоративных изделий. Дверная ручка на раздельном основании Fuaro BOHEMIA SM подходит для установки на внутренние входные и межкомнатные двери. Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Дверные ручки изготовлены по технологии многослойного покрытия.Стяжные винты, соединительный квадрат 8x105 мм, саморезы, шестигранник.

Характеристики

  • Артикул:
    29553
  • Цвет:
    МатБронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Классика
  • Вес, кг:
    0.814
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы или стяжные винты
  • Серия:
    Sensation
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    10

Отзывы и вопросы о товаре

6
4.7 / 5На основе 3 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
М
М Михаил Кротов
24 февраля 2021
5
Достоинства
ручка добротно сделана
Недостатки
Нет
Комментарий
Приобрёл ручку от Мебель 169, всё что я хотел получить от ручки, получил. Продавцы-консультанты помогли подобрать отличную дверну ручку, по всем моим критериям. Ручку установили в срок, который указывался в смс уведомлении от завода. Установили хорошо, всё работает как часики
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Э
Э Эдуард
25 сентября 2020
4
Комментарий
Добрый день, ручка имеет хорошее, прочное покрытие, за достаточно долгое время пользования не появилось ни одной царапины. Качество великолепное. Советую к приобретению.
Вам помог этот отзыв?
Б
Б Бражин Никита
29 января 2020
5
Комментарий
Покупал дверную ручку в ванную комнату. Современный дизайн, отличный цвет и качество.
Вам помог этот отзыв?
4.7 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
4
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
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