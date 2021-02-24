Ручка раздельная R.SM58.BOHEMIA (BOHEMIA SM) AB-7 матовая бронза

Дверная фурнитура серии Sensation (SM) подчеркнет уникальный и неповторимый дизайн интерьера, который станет предметом вашей гордости и поводом для восхищения друзей и близких. В этом продукте объединены многолетний опыт мастеров художественного литья и современные технологии производства декоративных изделий. Дверная ручка на раздельном основании Fuaro BOHEMIA SM подходит для установки на внутренние входные и межкомнатные двери. Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Дверные ручки изготовлены по технологии многослойного покрытия.Стяжные винты, соединительный квадрат 8x105 мм, саморезы, шестигранник.
Характеристики
Артикул:
29553
Цвет:
МатБронза
Страна происхождения:
Китай
Бренд:
Fuaro
Материал:
ЦАМ
Стиль:
Классика
Вес, кг:
0.814
Гарантия (лет):
5
Тип упаковки:
Kоробка
Отделка:
Гальваника
Тип розетки:
Круглая
Тип крепления ручки:
Саморезы или стяжные винты
Серия:
Sensation
Тип:
Для межкомнатных дверей
Количество шт. в упаковке:
10
Отзывы и вопросы о товаре
6
4.7 / 5На основе 3 оценок
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М
ММихаил Кротов
24 февраля 2021
5
Достоинства
ручка добротно сделана
Недостатки
Нет
Комментарий
Приобрёл ручку от Мебель 169, всё что я хотел получить от ручки, получил. Продавцы-консультанты помогли подобрать отличную дверну ручку, по всем моим критериям. Ручку установили в срок, который указывался в смс уведомлении от завода. Установили хорошо, всё работает как часики
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Э
ЭЭдуард
25 сентября 2020
4
Комментарий
Добрый день, ручка имеет хорошее, прочное покрытие, за достаточно долгое время пользования не появилось ни одной царапины. Качество великолепное. Советую к приобретению.
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Б
ББражин Никита
29 января 2020
5
Комментарий
Покупал дверную ручку в ванную комнату.
Современный дизайн, отличный цвет и качество.
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4.7 / 5(На основе 6 оценок)
5 звезд
4
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
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1 звезда
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Отзывы и вопросы о товаре6