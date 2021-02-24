Ручка раздельная R.SM58.BOHEMIA (BOHEMIA SM) AB-7 матовая бронза

Описание

Дверная фурнитура серии Sensation (SM) подчеркнет уникальный и неповторимый дизайн интерьера, который станет предметом вашей гордости и поводом для восхищения друзей и близких. В этом продукте объединены многолетний опыт мастеров художественного литья и современные технологии производства декоративных изделий. Дверная ручка на раздельном основании Fuaro BOHEMIA SM подходит для установки на внутренние входные и межкомнатные двери. Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Дверные ручки изготовлены по технологии многослойного покрытия.Стяжные винты, соединительный квадрат 8x105 мм, саморезы, шестигранник.