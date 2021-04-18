Ручка раздельная R.SM58.IMPERIA (IMPERIA SM) AB-7 матовая бронза

Дверная фурнитура серии Sensation (SM) подчеркнет уникальный и неповторимый дизайн интерьера, который станет предметом вашей гордости и поводом для восхищения друзей и близких. В этом продукте объединены многолетний опыт мастеров художественного литья и современные технологии производства декоративных изделий. Дверная ручка на раздельном основании Fuaro IMPERIA SM подходит для установки на внутренние входные и межкомнатные двери. Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Дверные ручки изготовлены по технологии многослойного покрытия.Стяжные винты, соединительный квадрат 8x105 мм, саморезы, шестигранник.
Характеристики
Артикул:
29535
Цвет:
МатБронза
Страна происхождения:
Китай
Бренд:
Fuaro
Материал:
ЦАМ
Стиль:
Классика
Гарантия (лет):
5
Тип упаковки:
Kоробка
Отделка:
Гальваника
Тип розетки:
Круглая
Тип крепления ручки:
Саморезы или стяжные винты
Серия:
Sensation
Тип:
Для межкомнатных дверей
Количество шт. в упаковке:
10
Отзывы и вопросы о товаре
3
4.7 / 5На основе 3 оценок
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Р
РРита
18 апреля 2021
5
Комментарий
Ручка хорошая, дверь закрывается и открывается, дизайн превосходный хорошо считается с дверью товари довольны, покупайте .
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О
ООлег Крот
28 января 2021
5
Комментарий
Добрый вечер качество товара хорошее , дизайн красивый ручка выполняет свое предназначение , установка много времени не заняла .
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Л
ЛЛео
22 сентября 2019
4
Комментарий
Здравствуйте ручка очень красиво считается с дверью, механизм хорошо работает, товаром довольны .
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4.7 / 5(На основе 3 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
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2 звезды
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Отзывы и вопросы о товаре3