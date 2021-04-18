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  7. Ручка раздельная R.SM58.IMPERIA (IMPERIA SM) AB-7 матовая бронза
Ручка раздельная R.SM58.IMPERIA (IMPERIA SM) AB-7 матовая бронза
Ручка раздельная R.SM58.IMPERIA (IMPERIA SM) AB-7 матовая бронза
4,7
2 689

Ручка раздельная R.SM58.IMPERIA (IMPERIA SM) AB-7 матовая бронза

4,7
Этот товар смотрят 21 человек
Ручка раздельная R.SM58.IMPERIA (IMPERIA SM) AB-7 матовая бронза
Ручка раздельная R.SM58.IMPERIA (IMPERIA SM) AB-7 матовая бронза
Ручка раздельная R.SM58.IMPERIA (IMPERIA SM) AB-7 матовая бронза
Ручка раздельная R.SM58.IMPERIA (IMPERIA SM) AB-7 матовая бронза
Код товара: 82265
Этот товар смотрят 11 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

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2 689
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Ручка раздельная R.SM58.IMPERIA (IMPERIA SM) AB-7 матовая бронза

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    МатБронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ

Характеристики

  • Артикул:
    29535
  • Цвет:
    МатБронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Классика
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы или стяжные винты
  • Серия:
    Sensation
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    10
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Дополнительно:

  • В наличии:
    729 товаров
  • Образец:
    в 1 магазинах

Описание

Дверная фурнитура серии Sensation (SM) подчеркнет уникальный и неповторимый дизайн интерьера, который станет предметом вашей гордости и поводом для восхищения друзей и близких. В этом продукте объединены многолетний опыт мастеров художественного литья и современные технологии производства декоративных изделий. Дверная ручка на раздельном основании Fuaro IMPERIA SM подходит для установки на внутренние входные и межкомнатные двери. Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Дверные ручки изготовлены по технологии многослойного покрытия.Стяжные винты, соединительный квадрат 8x105 мм, саморезы, шестигранник.

Характеристики

  • Артикул:
    29535
  • Цвет:
    МатБронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Классика
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы или стяжные винты
  • Серия:
    Sensation
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    10

Отзывы и вопросы о товаре

3
4.7 / 5На основе 3 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
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  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Р
Р Рита
18 апреля 2021
5
Комментарий
Ручка хорошая, дверь закрывается и открывается, дизайн превосходный хорошо считается с дверью товари довольны, покупайте .
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О
О Олег Крот
28 января 2021
5
Комментарий
Добрый вечер качество товара хорошее , дизайн красивый ручка выполняет свое предназначение , установка много времени не заняла .
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Л
Л Лео
22 сентября 2019
4
Комментарий
Здравствуйте ручка очень красиво считается с дверью, механизм хорошо работает, товаром довольны .
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4.7 / 5 (На основе 3 оценок)
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