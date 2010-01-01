Каталог
  Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5 I Слоновая кость (универс.)
Петля без врезки стальная "Bravo F-4-2BB" Слоновая кость
54 120 -55%

Петля без врезки стальная "Bravo F-4-2BB" Слоновая кость

Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5 I Слоновая кость (универс.)
Арт. 38046
С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
Петля без врезки стальная "Bravo F-4-2BB" Слоновая кость
Цвет: I Слоновая кость
Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5 SG МатЗолото (универс.) Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5 AB Бронза (универс.) Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5 SC МатХром (универс.)
Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5 I Слоновая кость (универс.)
+2

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Цвет:
    I Слоновая кость
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Bravo
  • Материал:
    Сталь

Описание

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Петля без врезки, 2 подшипника (экономия денег и времени при монтаже)петля - 1 шт.; саморезы - 8 шт.

Отзывы и вопросы о товаре

Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре