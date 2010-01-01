Петля без врезки стальная Bravo F-4-2BB 100*75*2,5 I Слоновая кость (универс.)

Петля без врезки стальная "Bravo F-4-2BB" Слоновая кость
54 ₽ 120 ₽ -55%
Петля без врезки стальная "Bravo F-4-2BB" Слоновая кость
Арт. 38046
Петля без врезки стальная "Bravo F-4-2BB" Слоновая кость
О товаре
Цвет:I Слоновая кость
Страна происхождения:Китай
Бренд:Bravo
Материал:Сталь
Описание
Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Петля без врезки, 2 подшипника (экономия денег и времени при монтаже)петля - 1 шт.; саморезы - 8 шт.
