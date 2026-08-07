Петля скрытой установки U3D5000.VPG SC мат.хром TECH

Описание

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Скрытые петли Armadillo U3D5000 подходят для установки в деревянные двери, двери- невидимки, двери с алюминиевой кромкой. U3D5000- универсальные петли для дверей с левым и правым открыванием

Петли скрытой установки U3D5000 предназначены для установки в межкомнатные двери толщиной от 38 мм. Рассчитаны на нагрузку до 60 кг при установке двух петель.

Невидимы на закрытой двери и обеспечивают угол открывания до 180 градусов. Бесшумны и плавны в работе за счёт нейлоновых вставок на подвижной части конструкции. Легко регулируются в трех плоскостях уже после завершения монтажа.

Регулируются в трех плоскостях: по горизонтали ±1 мм, высоте ±2,5 мм и притвору -1,5\+2 мм

Декоративные накладки входят в комплект.

Соответствуют типоразмерам KUBICA K6360 и Anselmi 511/512, .