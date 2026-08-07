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  6. Петля скрытой установки U3D7800.VPG BL черный TECH
Петля скрытой установки U3D7800.VPG BL черный TECH
Петля скрытой установки U3D7800.VPG BL черный TECH
5,0
2 749

Петля скрытой установки U3D7800.VPG BL черный TECH

5,0
Этот товар смотрят 19 человек
Петля скрытой установки U3D7800.VPG BL черный TECH
Петля скрытой установки U3D7800.VPG BL черный TECH
Петля скрытой установки U3D7800.VPG BL черный TECH
Петля скрытой установки U3D7800.VPG BL черный TECH
Петля скрытой установки U3D7800.VPG BL черный TECH
Код товара: 851968
Этот товар смотрят 29 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
2 749
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Петля скрытой установки U3D7800.VPG BL черный TECH
Цвет: Черный
Петля скрытой установки U3D7800.VPG BL черный TECH
Петля скрытой установки U3D7800.VPG FSG флор. золото TECH Петля скрытой установки U3D7800.VPG SC мат. хром TECH

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер:
    135х27х33
  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo

Характеристики

  • Артикул:
    48661
  • Размер:
    135х27х33
  • Высота, см:
    135
  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Zamak
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.79
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Размер упаковки, мм:
    151x86x71
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    80 кг
  • Интеллектуальная собственность:
    Нет
  • Регулировка:
    3D
  • Серия:
    UNIVERSAL 7800
  • Толщина дверного полотна, мм:
    От 35 мм
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Толщина двери:
    От 35 мм
  • Количество шт. в упаковке:
    2
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  • В наличии:
    20220 товаров

Описание

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Скрытые петли Armadillo U3D7800 подходят для установки в деревянные межкомнатные двери, двери с алюминиевым кромкой, невидимки (скрытые), компланарные.
U3D7800 - универсальные петли для дверей с левым и правым открыванием
Петли скрытой установки U3D7800 предназначены для установки в межкомнатные двери толщиной от 35 мм. Рассчитаны на нагрузку до 80 кг при установке двух петель.
Невидимы на закрытой двери и обеспечивают угол открывания до 180 градусов. Бесшумны и плавны в работе за счёт нейлоновых вставок на подвижной части конструкции. Легко регулируются в трех плоскостях уже после завершения монтажа.
Регулируются в трех плоскостях: по горизонтали ±1 мм, высоте ±2,5 мм и -1,5\+3 мм по глубине
Декоративные накладки входят в комплект.
Соответствуют типоразмерам KUBICA 2780\2760

Характеристики

  • Артикул:
    48661
  • Размер:
    135х27х33
  • Высота, см:
    135
  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Zamak
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.79
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Размер упаковки, мм:
    151x86x71
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    80 кг
  • Интеллектуальная собственность:
    Нет
  • Регулировка:
    3D
  • Серия:
    UNIVERSAL 7800
  • Толщина дверного полотна, мм:
    От 35 мм
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Толщина двери:
    От 35 мм
  • Количество шт. в упаковке:
    2

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