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  6. Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH/NO LOGO
Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH/NO LOGO
Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH/NO LOGO
5,0
2 517

Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH/NO LOGO

5,0
Этот товар смотрят 14 человек
Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH/NO LOGO
Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH/NO LOGO
Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH/NO LOGO
Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH/NO LOGO
Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH/NO LOGO
Код товара: 851977
Этот товар смотрят 6 человек

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Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
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Гарантийный срок 18 месяцев
2 517
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Петля скрытой установки U3D8000.VPG SG мат. золото TECH/NO LOGO

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер:
    120х29х36
  • Цвет:
    Матовое золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo

Характеристики

  • Артикул:
    46773
  • Размер:
    120х29х36
  • Высота, см:
    120
  • Цвет:
    Матовое золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Zamak
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.69
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Размер упаковки, мм:
    130x85x87
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    60 кг
  • Интеллектуальная собственность:
    Патент
  • Регулировка:
    3D
  • Серия:
    UNIVERSAL 8000
  • Толщина дверного полотна, мм:
    От 40 мм
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Толщина двери:
    От 40 мм до 60 мм
  • Количество шт. в упаковке:
    2
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Дополнительно:

  • В наличии:
    4399 товаров

Описание

Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Скрытые петли Armadillo U3D5000 подходят для установки в деревянные двери, двери- невидимки, двери с алюминиевой кромкой. U3D5000- универсальные петли для дверей с левым и правым открыванием
Петли скрытой установки U3D5000 предназначены для установки в межкомнатные двери толщиной от 38 мм. Рассчитаны на нагрузку до 60 кг при установке двух петель.
Невидимы на закрытой двери и обеспечивают угол открывания до 180 градусов. Бесшумны и плавны в работе за счёт нейлоновых вставок на подвижной части конструкции. Легко регулируются в трех плоскостях уже после завершения монтажа.
Регулируются в трех плоскостях: по горизонтали ±1 мм, высоте ±2,5 мм и притвору -1,5\+2 мм
Декоративные накладки входят в комплект.
Соответствуют типоразмерам KUBICA K6360 и Anselmi 511/512, .

Характеристики

  • Артикул:
    46773
  • Размер:
    120х29х36
  • Высота, см:
    120
  • Цвет:
    Матовое золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Zamak
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.69
  • Тип установки:
    Универсальная
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Размер упаковки, мм:
    130x85x87
  • Максимальная нагрузка (2 петли):
    60 кг
  • Интеллектуальная собственность:
    Патент
  • Регулировка:
    3D
  • Серия:
    UNIVERSAL 8000
  • Толщина дверного полотна, мм:
    От 40 мм
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Толщина двери:
    От 40 мм до 60 мм
  • Количество шт. в упаковке:
    2

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