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  6. Ручка на круглой розетке Morelli GARAK MH-59-R6 BL черный
Ручка на круглой розетке Morelli GARAK MH-59-R6 BL черный
Ручка на круглой розетке Morelli GARAK MH-59-R6 BL черный
4,9
2 480

Ручка на круглой розетке Morelli GARAK MH-59-R6 BL черный

4,9
Этот товар смотрят 14 человек
Ручка на круглой розетке Morelli GARAK MH-59-R6 BL черный
Ручка на круглой розетке Morelli GARAK MH-59-R6 BL черный
Ручка на круглой розетке Morelli GARAK MH-59-R6 BL черный
Ручка на круглой розетке Morelli GARAK MH-59-R6 BL черный
Код товара: 959829
Этот товар смотрят 16 человек

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Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
2 480
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Ручка на круглой розетке Morelli GARAK MH-59-R6 BL черный
Цвет: Черный
Ручка на круглой розетке Morelli GARAK MH-59-R6 BL черный
Ручка на круглой розетке Morelli GARAK MH-59-R6 MSC матовый сатинированный хром Ручка на круглой розетке Morelli GARAK MH-59-R6 SC матовый хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ШхДхВхТ), см:
    5,2 x 13,5
  • Длина, мм:
    135
  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Morelli

Характеристики

  • Артикул:
    9014638
  • Длина, мм:
    135
  • Высота, см:
    60
  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Morelli
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Модерн
  • Способ установки:
    Ручной установки
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Серия:
    SIMPLE
  • Комплектация:
    Комплект ручек на 1 дверь (2 шт.) + стяжные винты (2 шт.), соединительный квадрат 8x105 мм (1 шт.), саморезы, фиксирующие винты, шестигранник + инструкция по монтажу.
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Ширина, мм:
    52
  • Для двери весом:
    Не имеет значение
  • Толщина двери:
    35-55 мм
  • Количество шт. в упаковке:
    1
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Описание

Ручка дверная MORELLY MH-59-R6 BL GARAK черный

Дверная ручка MH-59-R6 BL GARAK изготовлена из ЦАМ - сплава, содержащего цинк, алюминий и медь, покрытие многослойное гальваническое. Соединительный квадрат ручки 8х105 мм. Цвет черный.

Дверные ручки Morelli, соответствуют высшему классу надежности. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 120 часов. Ресурс работы дверных ручек более 200 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 10 лет.

Стяжные винты в комплекте обеспечивают более прочное крепление на полотне двери, подходят для установки на двери толщиной 35-55 мм.

В комплект входят: Комплект ручек на 1 дверь (2 шт.) + стяжные винты (2 шт.), соединительный квадрат 8x105 мм (1 шт.), саморезы, фиксирующие винты, шестигранник + инструкция по монтажу.

Характеристики

  • Артикул:
    9014638
  • Длина, мм:
    135
  • Высота, см:
    60
  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Morelli
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Модерн
  • Способ установки:
    Ручной установки
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Серия:
    SIMPLE
  • Комплектация:
    Комплект ручек на 1 дверь (2 шт.) + стяжные винты (2 шт.), соединительный квадрат 8x105 мм (1 шт.), саморезы, фиксирующие винты, шестигранник + инструкция по монтажу.
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Ширина, мм:
    52
  • Для двери весом:
    Не имеет значение
  • Толщина двери:
    35-55 мм
  • Количество шт. в упаковке:
    1

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