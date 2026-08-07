Ручка на круглой розетке Morelli LAND MH-60-R6 MSC матовый сатинированный хром

Ручка дверная MORELLY MH-60-R6 MSC LAND мат. сатинированный хром
Дверная ручка MH-60-R6 MSC LAND изготовлена из ЦАМ - сплава, содержащего цинк, алюминий и медь, покрытие многослойное гальваническое. Соединительный квадрат ручки 8х105 мм. Цвет мат. сатинированный хром.
Дверные ручки Morelli, соответствуют высшему классу надежности. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 120 часов. Ресурс работы дверных ручек более 200 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 10 лет.
Стяжные винты в комплекте обеспечивают более прочное крепление на полотне двери, подходят для установки на двери толщиной 35-55 мм.
В комплект входят: Комплект ручек на 1 дверь (2 шт.) + стяжные винты (2 шт.), соединительный квадрат 8x105 мм (1 шт.), саморезы, фиксирующие винты, шестигранник + инструкция по монтажу.
Характеристики
Артикул:
9014640
Длина, мм:
135
Высота, см:
57
Материал:
ЦАМ
Бренд:
Morelli
Гарантия (лет):
1
Количество в упаковке, шт.:
1
Отделка:
Гальваника
Серия:
SIMPLE
Стиль:
Модерн
Страна происхождения:
Италия
Тип розетки:
Круглая
Тип упаковки:
Kоробка
Цвет:
Матовый сатинированный хром
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Отзывы и вопросы о товаре0