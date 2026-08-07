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  6. Ручка раздельная K.ARC.Q52.EXTRA BL-24 черный
Ручка раздельная K.ARC.Q52.EXTRA BL-24 черный
Ручка раздельная K.ARC.Q52.EXTRA BL-24 черный
4,9
770

Ручка раздельная K.ARC.Q52.EXTRA BL-24 черный

4,9
Этот товар смотрят 20 человек
Ручка раздельная K.ARC.Q52.EXTRA BL-24 черный
Ручка раздельная K.ARC.Q52.EXTRA BL-24 черный
Ручка раздельная K.ARC.Q52.EXTRA BL-24 черный
Ручка раздельная K.ARC.Q52.EXTRA BL-24 черный
Акция
Код товара: 821136
Этот товар смотрят 31 человек

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Ручка раздельная K.ARC.Q52.EXTRA BL-24 черный
Цвет: Черный
Ручка раздельная K.ARC.Q52.EXTRA BL-24 черный
Ручка раздельная K.ARC.Q52.EXTRA GR-23 графит Ручка раздельная K.ARC.Q52.EXTRA SN-3 мат.никель Ручка раздельная K.ARC.Q52.EXTRA CP-8 хром Ручка раздельная K.ARC.Q52.EXTRA SSC-16 сатин.хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Материал:
    Алюминий
  • Бренд:
    Punto
  • Вес, кг:
    0.42
  • Гарантия (лет):
    5

Характеристики

  • Артикул:
    47133
  • Материал:
    Алюминий
  • Бренд:
    Punto
  • Вес, кг:
    0.42
  • Гарантия (лет):
    5
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Отделка:
    Гальваника
  • Серия:
    ARC.Q
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Цвет:
    Черный
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Дополнительно:

  • В наличии:
    216 товаров
  • Образец:
    в 3 магазинах
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Описание

Дверные ручки Punto серии ArcFit - это стильные, модные, эргономичные формы c современным ультратонким основанием 6мм. Гальваническое покрытие без использования цианистой меди. Стойкость покрытия в соляном тумане - 72 часа. Покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане. Ресурс работы дверных ручек более 300 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует 15 лет службы изделия. Материал - алюминий. Комплектация: соединительный квадрат 8*105 мм, комплект крепежной фурнитуры, инструкция по установке. Гарантия: 5 лет.

Характеристики

  • Артикул:
    47133
  • Материал:
    Алюминий
  • Бренд:
    Punto
  • Вес, кг:
    0.42
  • Гарантия (лет):
    5
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Отделка:
    Гальваника
  • Серия:
    ARC.Q
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Цвет:
    Черный

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