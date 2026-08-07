Ручка раздельная K.ARC.Q52.MARS CP/WH-19 хром/белый

Описание

Дверные ручки Punto MARS серии ArcanFix - это ручки с уникальным запатентованным методом крепления ручек при помощи тросика. Простой и быстрый монтаж ручек на дверь. Благодаря креплению ArcanFix дверные ручки будут надежно закреплены на полотне двери и рекомендованы для эксплуатации даже на очень тяжелых дверях. При эксплуатации не придется постоянно подкручивать фиксирующие винты, ручки на нашем основании никогда не разболтаются. Гальваническое покрытие без использования цианистой меди. Покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане. Ресурс работы дверных ручек более 300 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует 15 лет эксплуатации. Материал - алюминий. Тонкое основание ручек: 6 мм. Комплектация: соединительный квадрат 8*105 мм, комплект крепежной фурнитуры, тросик, инструкция по установке. Гарантия: 5 лет.