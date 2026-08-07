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  6. Ручка защелка DK772/BL BL-PS (без фик.)черный
Ручка защелка DK772/BL BL-PS (без фик.)черный
Ручка защелка DK772/BL BL-PS (без фик.)черный
4,8
761

Ручка защелка DK772/BL BL-PS (без фик.)черный

4,8
Этот товар смотрят 19 человек
Ручка защелка DK772/BL BL-PS (без фик.)черный
Ручка защелка DK772/BL BL-PS (без фик.)черный
Ручка защелка DK772/BL BL-PS (без фик.)черный
Ручка защелка DK772/BL BL-PS (без фик.)черный
Код товара: 964119
Этот товар смотрят 14 человек

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761
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Ручка защелка DK772/BL BL-PS (без фик.)черный

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Материал:
    Cталь
  • Бренд:
    Punto
  • Вес, кг:
    0.419
  • Гарантия (лет):
    1

Характеристики

  • Артикул:
    58403
  • Материал:
    Cталь
  • Бренд:
    Punto
  • Вес, кг:
    0.419
  • Гарантия (лет):
    1
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Комплектующие:
    Защелка, ответная планка с декоративной заглушкой, дверные ручки, крепежная фурнитура и инструкция по установке
  • Серия:
    772
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип упаковки:
    Блистер
  • Цвет:
    Черный
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Дополнительно:

  • В наличии:
    872 товара
Яндекс Сплит - оплата частями

Описание

Комплект дверных ручек с защелкой (KNOB) Punto серии 772/BL BL-PS предназначен для установки в межкомнатные двери толщиной 35-45 мм. Подходит для дверей правого и левого открывания. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане и соответствует 1 классу ГОСТ. Ресурс работы ручек-защелок более 150 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 15 лет. Бэксет защелки регулируется - 60/70 мм. Материал изготовления: сталь. Модификация: без фиксатора. Цвет: черный. Комплектация: защелка, ответная планка с декоративной заглушкой, дверные ручки, крепежная фурнитура и инструкция по установке.

Характеристики

  • Артикул:
    58403
  • Материал:
    Cталь
  • Бренд:
    Punto
  • Вес, кг:
    0.419
  • Гарантия (лет):
    1
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Комплектующие:
    Защелка, ответная планка с декоративной заглушкой, дверные ручки, крепежная фурнитура и инструкция по установке
  • Серия:
    772
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип упаковки:
    Блистер
  • Цвет:
    Черный

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