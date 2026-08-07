Ручка защелка DK772/BL BL-PS (без фик.)черный

Защелка, ответная планка с декоративной заглушкой, дверные ручки, крепежная фурнитура и инструкция по установке
Серия:
772
Стиль:
Модерн
Страна происхождения:
Китай
Тип упаковки:
Блистер
Цвет:
Черный
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Дополнительно:
В наличии:
872 товара
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Описание
Комплект дверных ручек с защелкой (KNOB) Punto серии 772/BL BL-PS предназначен для установки в межкомнатные двери толщиной 35-45 мм. Подходит для дверей правого и левого открывания. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане и соответствует 1 классу ГОСТ. Ресурс работы ручек-защелок более 150 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 15 лет. Бэксет защелки регулируется - 60/70 мм. Материал изготовления: сталь. Модификация: без фиксатора. Цвет: черный. Комплектация: защелка, ответная планка с декоративной заглушкой, дверные ручки, крепежная фурнитура и инструкция по установке.
Характеристики
Артикул:
58403
Материал:
Cталь
Бренд:
Punto
Вес, кг:
0.419
Гарантия (лет):
1
Количество в упаковке, шт.:
1
Комплектующие:
Защелка, ответная планка с декоративной заглушкой, дверные ручки, крепежная фурнитура и инструкция по установке
Серия:
772
Стиль:
Модерн
Страна происхождения:
Китай
Тип упаковки:
Блистер
Цвет:
Черный
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Отзывы и вопросы о товаре0