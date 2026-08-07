Защелка магнитная под цилиндр Vantage MC85SC (мат. хром)

Бесшумный корпус врезного замка Vantage MC85 с магнитным механизмом изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5089-2011. Предназначен для установки в межкомнатные двери. Корпус выполнен из стали с надежным гальваническим покрытием. Магнитный механизм обеспечивает бесшумность работы защелки. Корпус врезного замка Vantage MC85 с усиленной пружиной имеет высший 4 класс надежности (250 000 циклов открывания/закрывания). Отверстия под стяжные винты находятся на расстоянии 38 мм. Размер бэксета - 50 мм. Размер межосевого расстояния - 85 мм. Возможна установка дверных ручек на стяжные винты для более прочного крепления.
Бесшумный корпус врезного замка Vantage MC85 с магнитным механизмом изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5089-2011. Предназначен для установки в межкомнатные двери. Корпус выполнен из стали с надежным гальваническим покрытием. Магнитный механизм обеспечивает бесшумность работы защелки.
Характеристики
Артикул:
MC85SC
Бренд:
Vantage
Общий цвет:
Хром
Цвет:
Матовый хром
Стиль:
Классика
Страна происхождения:
Китай
Материал:
Cталь
Тип:
Для межкомнатных дверей
Вес, кг:
0.3
Количество шт. в упаковке:
1
Способ установки:
Врезной
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