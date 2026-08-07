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  6. Защелка магнитная под цилиндр Vantage MC85SC (мат. хром)
Защелка магнитная под цилиндр Vantage MC85SC (мат. хром)
Защелка магнитная под цилиндр Vantage MC85SC (мат. хром)
4,9
555

Защелка магнитная под цилиндр Vantage MC85SC (мат. хром)

4,9
Этот товар смотрят 29 человек
Защелка магнитная под цилиндр Vantage MC85SC (мат. хром)
Защелка магнитная под цилиндр Vantage MC85SC (мат. хром)
Код товара: 968003
Этот товар смотрят 22 человека

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555
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Защелка магнитная под цилиндр Vantage MC85SC (мат. хром)

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от 690 ₽
Пункты выдачи
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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ШхВхГ), см:
    19,6
  • Бренд:
    Vantage
  • Цвет:
    Матовый хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Материал:
    Cталь

Характеристики

  • Артикул:
    MC85SC
  • Бренд:
    Vantage
  • Общий цвет:
    Хром
  • Цвет:
    Матовый хром
  • Стиль:
    Классика
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Материал:
    Cталь
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Вес, кг:
    0.3
  • Количество шт. в упаковке:
    1
  • Способ установки:
    Врезной
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Дополнительно:

  • В наличии:
    9 товаров
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Описание

Бесшумный корпус врезного замка Vantage MC85 с магнитным механизмом изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5089-2011. Предназначен для установки в межкомнатные двери. Корпус выполнен из стали с надежным гальваническим покрытием. Магнитный механизм обеспечивает бесшумность работы защелки. Корпус врезного замка Vantage MC85 с усиленной пружиной имеет высший 4 класс надежности (250 000 циклов открывания/закрывания). Отверстия под стяжные винты находятся на расстоянии 38 мм. Размер бэксета - 50 мм. Размер межосевого расстояния - 85 мм. Возможна установка дверных ручек на стяжные винты для более прочного крепления.
Бесшумный корпус врезного замка Vantage MC85 с магнитным механизмом изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5089-2011. Предназначен для установки в межкомнатные двери. Корпус выполнен из стали с надежным гальваническим покрытием. Магнитный механизм обеспечивает бесшумность работы защелки.

Характеристики

  • Артикул:
    MC85SC
  • Бренд:
    Vantage
  • Общий цвет:
    Хром
  • Цвет:
    Матовый хром
  • Стиль:
    Классика
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Материал:
    Cталь
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Вес, кг:
    0.3
  • Количество шт. в упаковке:
    1
  • Способ установки:
    Врезной

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