Защелка магнитная под цилиндр Vantage MC85SC (мат. хром)

Описание

Бесшумный корпус врезного замка Vantage MC85 с магнитным механизмом изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5089-2011. Предназначен для установки в межкомнатные двери. Корпус выполнен из стали с надежным гальваническим покрытием. Магнитный механизм обеспечивает бесшумность работы защелки. Корпус врезного замка Vantage MC85 с усиленной пружиной имеет высший 4 класс надежности (250 000 циклов открывания/закрывания). Отверстия под стяжные винты находятся на расстоянии 38 мм. Размер бэксета - 50 мм. Размер межосевого расстояния - 85 мм. Возможна установка дверных ручек на стяжные винты для более прочного крепления.

Бесшумный корпус врезного замка Vantage MC85 с магнитным механизмом изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5089-2011. Предназначен для установки в межкомнатные двери. Корпус выполнен из стали с надежным гальваническим покрытием. Магнитный механизм обеспечивает бесшумность работы защелки.