Защелка врезная PL96WC-50/BL GP (золото)

Классические защелки Punto cерии PL96WС-50/BL с запиранием предназначены для установки в деревянные межкомнатные и сантехнические двери. Язычок изготовлен из противоударного пластика и обеспечивает более тихую работу защелки. Защелка применяется совместно с нажимными ручками и поворотной ручкой.
Корпус выполнен из стали, лицевая планка имеет надежное покрытие. Легкая перестановка язычка защелки для дверей левого / правого открывания. Ресурс работы более 250 000 циклов, который позволяет рекомендовать их для установки на объекты с высокой проходимостью. Ответная планка и крепеж входит в комплект. Упаковка: блистер.
Характеристики
Артикул:
49239
Бренд:
Punto
Общий цвет:
Золото
Цвет:
Золото
Стиль:
Модерн
Страна происхождения:
Китай
Материал:
Cталь
Тип:
Для межкомнатных дверей
Вес, кг:
0.35
Гарантия (лет):
1
Количество шт. в упаковке:
1
Серия:
ML/PL
Способ установки:
Врезной
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Отзывы и вопросы о товаре0