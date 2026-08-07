Защелка врезная PL96WC-50/BL GP (золото)

Описание

Классические защелки Punto cерии PL96WС-50/BL с запиранием предназначены для установки в деревянные межкомнатные и сантехнические двери. Язычок изготовлен из противоударного пластика и обеспечивает более тихую работу защелки. Защелка применяется совместно с нажимными ручками и поворотной ручкой.

Корпус выполнен из стали, лицевая планка имеет надежное покрытие. Легкая перестановка язычка защелки для дверей левого / правого открывания. Ресурс работы более 250 000 циклов, который позволяет рекомендовать их для установки на объекты с высокой проходимостью. Ответная планка и крепеж входит в комплект. Упаковка: блистер.