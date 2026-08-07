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  6. Защелка врезная PL96WC-50/BL GP (золото)
Защелка врезная PL96WC-50/BL GP (золото)
Защелка врезная PL96WC-50/BL GP (золото)
4,9
468

Защелка врезная PL96WC-50/BL GP (золото)

4,9
Этот товар смотрят 25 человек
Защелка врезная PL96WC-50/BL GP (золото)
Защелка врезная PL96WC-50/BL GP (золото)
Защелка врезная PL96WC-50/BL GP (золото)
Защелка врезная PL96WC-50/BL GP (золото)
Код товара: 963336
Этот товар смотрят 20 человек

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468
Этот товар купили 24 раза
Этот товар купили 24 раза
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Защелка врезная PL96WC-50/BL GP (золото)
Цвет: Золото
Защелка врезная PL96WC-50/BL GP (золото)
Защелка врезная PL96WC-50/BL SSG (сатин.золото) Защелка врезная PL96WC-50/BL AL (алюминий)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Бренд:
    Punto
  • Цвет:
    Золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Материал:
    Cталь

Характеристики

  • Артикул:
    49239
  • Бренд:
    Punto
  • Общий цвет:
    Золото
  • Цвет:
    Золото
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Материал:
    Cталь
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Вес, кг:
    0.35
  • Гарантия (лет):
    1
  • Количество шт. в упаковке:
    1
  • Серия:
    ML/PL
  • Способ установки:
    Врезной
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Дополнительно:

  • В наличии:
    3253 товара

Описание

Классические защелки Punto cерии PL96WС-50/BL с запиранием предназначены для установки в деревянные межкомнатные и сантехнические двери. Язычок изготовлен из противоударного пластика и обеспечивает более тихую работу защелки. Защелка применяется совместно с нажимными ручками и поворотной ручкой.
Корпус выполнен из стали, лицевая планка имеет надежное покрытие. Легкая перестановка язычка защелки для дверей левого / правого открывания. Ресурс работы более 250 000 циклов, который позволяет рекомендовать их для установки на объекты с высокой проходимостью. Ответная планка и крепеж входит в комплект. Упаковка: блистер.

Характеристики

  • Артикул:
    49239
  • Бренд:
    Punto
  • Общий цвет:
    Золото
  • Цвет:
    Золото
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Материал:
    Cталь
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Вес, кг:
    0.35
  • Гарантия (лет):
    1
  • Количество шт. в упаковке:
    1
  • Серия:
    ML/PL
  • Способ установки:
    Врезной

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