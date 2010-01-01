Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Замки и комплектующие
  4. Замки и защёлки межкомнатные
  5. Защелка магнитная под фиксатор Vantage MC96 AB бронза
Защелка магнитная под фиксатор Vantage MC96 AB Бронза
0,0
555

Защелка магнитная под фиксатор Vantage MC96 AB Бронза

Защелка магнитная под фиксатор Vantage MC96 AB бронза
Арт. 56028
С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
555
Защелка магнитная под фиксатор Vantage MC96 AB Бронза
Цвет: Бронза
О товаре

  • Цвет:
    Бронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Vantage
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    MC96AB
  • Цвет:
    Бронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Vantage
  • Материал:
    Сталь
  • Стиль:
    Классика
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
Дополнительно:

  • В наличии:
    3 товара
  • Образец:
    в 2 магазинах

Описание

Защелка магнитная, предназначена для установки на межкомнатные двери с запиранием на фиксатор.

