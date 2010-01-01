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  5. ДП ЭКО ПО Турин АК Тип-S Матовый Белый Сатинато 200*80
Турин АК Тип-S Матовый белый
0,0
13 957

Дверь межкомнатная «Турин АК Тип-S» Матовый белый остекление Сатинато

Этот товар смотрят 25 человек
ДП ЭКО ПО Турин АК Тип-S Матовый Белый Сатинато 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 273169
Этот товар смотрят 23 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
13 957
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 13 957 ₽
Коробка 1 261 ₽ x 3 шт.
Наличник 1 320 ₽ x 5 шт.
Изменить
24 340
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 327 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003008 Коробка "Т" ЭКО белый матовый МДФ 2050*70*32 у.п
ZD003008 ⋅ 1 261 ₽
 1 261
3 783
ZD003011 Наличник "Т" ЭКО белый матовый МДФ B1 Классический 2200*100*16
ZD003011 ⋅ 1 320 ₽
 1 320
6 600
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Дверь межкомнатная «Турин АК Тип-S» Матовый белый остекление Сатинато
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Матовый белый
ДП ЭКО ПО Турин АК Тип-S Матовый Белый Сатинато 200*80
ДП ЭКО ПО Турин АК Тип-S Матовый Кремовый Сатинато 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic-S

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Матовый белый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    20.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Материал
МДФ

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Матовый белый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    20.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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