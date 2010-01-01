Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Экошпон
  4. Classic-S
  5. ДП ЭКО ПО Турин Тип-S Матовый Кремовый Сатинато 200*80
Турин Тип-S Матовый кремовый
0,0
12 276

Дверь межкомнатная «Турин Тип-S» Матовый кремовый остекление Сатинато

Этот товар смотрят 7 человек
ДП ЭКО ПО Турин Тип-S Матовый Кремовый Сатинато 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 273211
Этот товар смотрят 32 человека

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
12 276
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 12 276 ₽
Коробка 1 261 ₽ x 3 шт.
Наличник 3 088 ₽ x 5 шт.
Изменить
31 499
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 046 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003016 Коробка "Т" ЭКО матовый кремовый МДФ 2050*32*70
ZD003016 ⋅ 1 261 ₽
 1 261
3 783
ZD003019 Наличник "Т" ЭКО матовый кремовый МДФ B1 Классический ( комплект 2.5 шт) 2200*100*16
ZD003019 ⋅ 3 088 ₽
 3 088
15 440
Показать ещё
Дверь межкомнатная «Турин Тип-S» Матовый кремовый остекление Сатинато
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Матовый кремовый
ДП ЭКО ПО Турин Тип-S Матовый Белый Сатинато 200*80
ДП ЭКО ПО Турин Тип-S Матовый Кремовый Сатинато 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic-S

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Матовый кремовый
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    20.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Материал
МДФ

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Матовый кремовый
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    20.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

Популярные подборки

Межкомнатные двери цвета Cappuccino Melinga Межкомнатные двери М5 Царговые межкомнатные двери Межкомнатные двери Рондо Межкомнатные двери шоссе Энтузиастов Двери межкомнатные на роликах Межкомнатные двери Капучино из Экошпона Распашные двери Межкомнатные двери в Отрадном Межкомнатные складные двери гармошка из ПВХ

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Classic-S"

Дверь межкомнатная «Венеция Тип-S» Матовый кремовый остекление Сатинато
Венеция Тип-S Матовый кремовый
12 308
Дверь межкомнатная «Венеция Тип-S» Матовый белый остекление Сатинато
Венеция Тип-S Матовый белый
12 308
Дверь межкомнатная «Неаполь АК Тип-S» Матовый кремовый остекление Сатинато
Неаполь АК Тип-S Матовый кремовый
13 801
Дверь межкомнатная «Неаполь АК Тип-S» Матовый белый остекление Сатинато
Неаполь АК Тип-S Матовый белый
13 801
Дверь межкомнатная «Турин Тип-S» Матовый белый глухая
Турин Тип-S Матовый белый
12 276
Дверь межкомнатная «Турин Тип-S» Матовый кремовый глухая
Турин Тип-S Матовый кремовый
12 276
Дверь межкомнатная «Венеция Тип-S» Матовый кремовый глухая
Венеция Тип-S Матовый кремовый
11 678
Дверь межкомнатная «Венеция Тип-S» Матовый белый глухая
Венеция Тип-S Матовый белый
11 678
Дверь межкомнатная «Гранд Тип-S» Матовый кремовый глухая
Гранд Тип-S Матовый кремовый
11 678
Дверь межкомнатная «Гранд Тип-S» Матовый белый глухая
Гранд Тип-S Матовый белый
11 678
Дверь межкомнатная «Неаполь Тип-S» Матовый кремовый глухая
Неаполь Тип-S Матовый кремовый
13 071
Дверь межкомнатная «Неаполь Тип-S» Матовый белый глухая
Неаполь Тип-S Матовый белый
13 071

Межкомнатные двери бежевого цвета

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Nordic Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Nordic Oak
8 232
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Греция Дуб
1 450 7 252 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
М7 Под покраску
 
8 232
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Беленый дуб остекление белое матовое
Доставим завтра
2С Л-21 (БелДуб)
 
3 472
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Беленый дуб глухая
Доставим завтра
2Г Л-21 (БелДуб)
 
2 884
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Статус-12 Дуб-ф-01
 
1 506 7 532 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная "Future-701" глухая Дуб Винчестер Светлый, кромка-ABS
Future-701 кромка ABS Дуб Винчестер светлый
12 180
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Лучшая цена
Эксклюзив Дуб-ф-01
 
1 786 8 932 ₽ -80%
Дверь межкомнатная «Прима-3» Alaska остекление White Сrystal
Прима-3 Alaska
 
6 138 7 672 ₽ -20%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть