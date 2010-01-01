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  5. ДП ЭКО Неаполь Тип-S Матовый Кремовый 200*80
Неаполь Тип-S Матовый кремовый
0,0
13 071

Дверь межкомнатная «Неаполь Тип-S» Матовый кремовый глухая

Этот товар смотрят 27 человек
ДП ЭКО Неаполь Тип-S Матовый Кремовый 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 272935
Этот товар смотрят 5 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
13 071
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 13 071 ₽
Коробка 1 261 ₽ x 3 шт.
Наличник 1 784 ₽ x 2 шт.
Изменить
20 422
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 179 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003016 Коробка "Т" ЭКО матовый кремовый МДФ 2050*32*70
ZD003016 ⋅ 1 261 ₽
 1 261
3 783
ZD003017 Наличник "Т" ЭКО матовый кремовый МДФ Прямоугольный ( комплект 2,5шт) 2130*70*10
ZD003017 ⋅ 1 784 ₽
 1 784
3 568
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Дверь межкомнатная «Неаполь Тип-S» Матовый кремовый глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Матовый кремовый
ДП ЭКО Неаполь Тип-S Матовый Кремовый 200*80
ДП ЭКО Неаполь Тип-S Матовый Белый 200*80

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic-S

Характеристики

  • Артикул:
    ZD001361
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic-S
  • Стиль:
    Неоклассика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Материал
МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    ZD001361
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic-S
  • Стиль:
    Неоклассика

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