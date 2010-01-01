Притворная планка 2070х30х10 мм, Белоснежно матовый
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920 ₽
Притворная планка 2070х30х10 мм, Белоснежно матовый
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Арт. 380571
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Притворная планка 2070х30х10 мм, Белоснежно матовый
Размер, см:
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Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШхТ), см:207 x 3 x 1
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Материал:МДФ
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Покрытие:ПВХ
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Цвет:Белоснежно матовый
Характеристики
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Артикул:FDT600012
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Длина, мм:2070
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Ширина, мм:30
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Толщина, мм:10
-
Материал:МДФ
-
Покрытие:ПВХ
-
Цвет:Белоснежно матовый
-
Тип погонажного изделия:Накладной
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Характеристики
-
Артикул:FDT600012
-
Длина, мм:2070
-
Ширина, мм:30
-
Толщина, мм:10
-
Материал:МДФ
-
Покрытие:ПВХ
-
Цвет:Белоснежно матовый
-
Тип погонажного изделия:Накладной
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