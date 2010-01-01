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  5. Притворная планка 2070х30х10 мм, Белоснежно матовый
Притворная планка 2070х30х10 мм, Белоснежно матовый
0,0
920

Притворная планка 2070х30х10 мм, Белоснежно матовый

Этот товар смотрят 17 человек
tumb 1 - Притворная планка 2070х30х10 мм, Белоснежно матовый
Притворная планка 2070х30х10 мм, Белоснежно матовый
Арт. 380571
Этот товар смотрят 34 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
920
Хочу скидку
Притворная планка 2070х30х10 мм, Белоснежно матовый
Размер, см:
207x3x1
244x3x1
207x3x1
280
Как сделать замеры
Цвет:
Притворная планка 2070х30х10 мм, Белоснежно матовый
Притворная планка 2070х30х10, Дуб Винчестер серый

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШхТ), см:
    207 x 3 x 1
  • Материал:
    МДФ
  • Покрытие:
    ПВХ
  • Цвет:
    Белоснежно матовый

Характеристики

  • Артикул:
    FDT600012
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    30
  • Толщина, мм:
    10
  • Материал:
    МДФ
  • Покрытие:
    ПВХ
  • Цвет:
    Белоснежно матовый
  • Тип погонажного изделия:
    Накладной
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Характеристики

  • Артикул:
    FDT600012
  • Длина, мм:
    2070
  • Ширина, мм:
    30
  • Толщина, мм:
    10
  • Материал:
    МДФ
  • Покрытие:
    ПВХ
  • Цвет:
    Белоснежно матовый
  • Тип погонажного изделия:
    Накладной

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