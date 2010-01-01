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  5. ДП "Concept-652" Белоснежно матовый Сатинато белое 200*80
Concept-652 Белоснежно матовый
0,0
6 300 10 500 -40%

Дверь межкомнатная "Concept-652" Белоснежно матовый, стекло Сатинато белое

Этот товар смотрят 26 человек
ДП "Concept-652" Белоснежно матовый Сатинато белое 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 506864
Этот товар смотрят 31 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 300
10 500
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 300 ₽
Наличник 610 ₽ x 5 шт.
Коробка 1 160 ₽ x 3 шт.
Изменить
12 830
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 168 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT600003 Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Белоснежно матовый
FDT600003 ⋅ 610 ₽
 610
3 050
FDT600007 Коробка Т "ПВХ" 32х75x2070 мм Белоснежно матовый
FDT600007 ⋅ 1 160 ₽
 1 160
3 480
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Дверь межкомнатная "Concept-652" Белоснежно матовый, стекло Сатинато белое
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Белоснежно матовый
ДП "Concept-652" Белоснежно матовый Сатинато белое 200*80
ДП Concept-652 Лайт грей Сатинато белое 200*80 ДП Concept-652 Медиум грей Сатинато белое 200*80 ДП Concept-652 Шелл грей Сатинато белое 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Concept

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический, кампланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Да
  • Объём, м. куб.:
    0.06
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический, кампланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Да
  • Объём, м. куб.:
    0.06
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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Отзывы и вопросы о товаре

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