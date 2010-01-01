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  5. Наличник компланарный 10х85x2150 мм, Белоснежно матовый
Наличник компланарный 10х85x2150 мм, Белоснежно матовый
0,0
910

Наличник компланарный 10х85x2150 мм, Белоснежно матовый

Этот товар смотрят 15 человек
tumb 1 - Наличник компланарный 10х85x2150 мм, Белоснежно матовый
Наличник компланарный 10х85x2150 мм, Белоснежно матовый
Арт. 380560
Этот товар смотрят 11 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
910
Хочу скидку
Наличник компланарный 10х85x2150 мм, Белоснежно матовый
Размер, см:
215x8,5x1
215x8,5x1
244x8,5x1
280x8,5x1
Как сделать замеры
Цвет:
Наличник компланарный 10х90x2150 мм, Шелл Грей
Наличник компланарный 10х85x2150 мм, Белоснежно матовый
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШхТ), см:
    215 x 8,5 x 1
  • Длина, мм:
    2150
  • Ширина, мм:
    85
  • Толщина, мм:
    10
  • Материал:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    FDT600005
  • Длина, мм:
    2150
  • Ширина, мм:
    85
  • Толщина, мм:
    10
  • Материал:
    МДФ
  • Цвет:
    Белоснежно матовый
  • Тип погонажного изделия:
    Компланарный
  • Покрытие:
    ПВХ
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Характеристики

  • Артикул:
    FDT600005
  • Длина, мм:
    2150
  • Ширина, мм:
    85
  • Толщина, мм:
    10
  • Материал:
    МДФ
  • Цвет:
    Белоснежно матовый
  • Тип погонажного изделия:
    Компланарный
  • Покрытие:
    ПВХ

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