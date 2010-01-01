Наличник компланарный 10х85x2150 мм, Белоснежно матовый
0,0
910 ₽
Наличник компланарный 10х85x2150 мм, Белоснежно матовый
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Арт. 380560
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Наличник компланарный 10х85x2150 мм, Белоснежно матовый
Размер, см:
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Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШхТ), см:215 x 8,5 x 1
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Длина, мм:2150
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Ширина, мм:85
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Толщина, мм:10
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Материал:МДФ
Характеристики
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Артикул:FDT600005
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Длина, мм:2150
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Ширина, мм:85
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Толщина, мм:10
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Материал:МДФ
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Цвет:Белоснежно матовый
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Тип погонажного изделия:Компланарный
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Покрытие:ПВХ
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Характеристики
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Артикул:FDT600005
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Длина, мм:2150
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Ширина, мм:85
-
Толщина, мм:10
-
Материал:МДФ
-
Цвет:Белоснежно матовый
-
Тип погонажного изделия:Компланарный
-
Покрытие:ПВХ
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