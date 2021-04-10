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  6. Дверь Ш Стиль Ф-11 (Орех) ПГ 200*80
Стиль Ф-11 (Орех)
4,8
7 392

Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) глухая

4,8
Этот товар смотрят 22 человека
Дверь Ш Стиль Ф-11 (Орех) ПГ 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 33282
Этот товар смотрят 8 человек

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 392
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 392 ₽
Коробка 798 ₽ x 3 шт.
Наличник 406 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 816
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 232 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0023 Коробка Ш Ф-11 (Орех) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0023 ⋅ 798 ₽
 798
2 394
029-0363 Наличник Ш Ф-11 (Орех) МДФ 2100*70*10
029-0363 ⋅ 406 ₽
 406
2 030
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Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x70
200x80
Как сделать замеры
Цвет: Ф-11 (Орех)
Дверь Ш Стиль Ф-22 (БелДуб) ПГ 200*80
Дверь Ш Стиль Ф-11 (Орех) ПГ 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

5
4.8 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Э
10 апреля 2021
5
Комментарий
Доставили все в соответствии с нашим заказом прямо к дверям, монтажники произвели установку очень аккуратно и качественно. Наша небольшая квартира теперь просто сияет изыском и роскошью при достаточно небольших затратах. Спасибо большое, процветания Вам!
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А
15 марта 2021
5
Комментарий
Нужны были для квартиры, где делался ремонт заказчику, двери в классическом стиле. Я как бригадир обратился в данную компанию, так как давно уверился в их высоком сервисе и качественном товаре. На этот раз ребята снова не подвели. Выбранные двери идеально подошли к интерьеру. Касаемо качества, рекомендую именно эту компанию, отлично показали себя в эксплуатации. Межкомнатные двери этой марки действительно износостойкие, удобные при использовании, и при этой выглядят великолепно
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А
26 сентября 2019
5
Комментарий
Мечты сбываются под эту супер дверь , под цвет моих шкафов и комодов, подруги тоже мечтают купить! Благодарна магазину . Качество отличное, всем советую!
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4.8 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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