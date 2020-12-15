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Соната Орех-ф-11
4,9
7 252

Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Орех (Шпон файн-лайн) глухая

4,9
Этот товар смотрят 20 человек
Дверь Ш Соната Ф-11 (Орех) ПГ 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 912
Этот товар смотрят 29 человек

Фотографии покупателей

4,9
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 252
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 252 ₽
Коробка 798 ₽ x 3 шт.
Наличник 406 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 676
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 209 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0023 Коробка Ш Ф-11 (Орех) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0023 ⋅ 798 ₽
 798
2 394
029-0363 Наличник Ш Ф-11 (Орех) МДФ 2100*70*10
029-0363 ⋅ 406 ₽
 406
2 030
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Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Орех-ф-11
Дверь Ш Соната Ф-11 (Орех) ПГ 200*80
Дверь Ш Соната Ф-15 (Макоре) ПГ 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.9 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Г
15 декабря 2020
5
Комментарий
Приобрели межкомнатные двери из шпона . Полностью довольны нашей покупкой. Отлично вписались в наш интерьер, относительно небольшой комнаты. Дает хорошее освещение. Радует глаз.
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А
28 ноября 2020
5
Комментарий
Шпонированая дверь Шикарная и современная наконец-то после долгих лет поисков мы нашли то что искали. Спасибо магазину что дал возможность ее приобрести по отличной цене. Дверь заказали в пункт самовывоза, куда ее доставили в указанное время. Дверь упакована в большую коробку полную пенопласта, что снижает риск ее повреждения к нулю.
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А
28 ноября 2020
5
Комментарий
Дверь доставили быстро, упакована она была просто идеально,все пришло в целости и сохранности.Очень довольна покупкой! Теперь в моем магазине они радуют покупателей.Спасибо.
Вам помог этот отзыв?
4.9 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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