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Стиль Орех
4,3
9 352

Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) остекление художественное

4,3
Этот товар смотрят 6 человек
Дверь Ш Стиль Ф-11 (Орех) ПО СТ-Худ. 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 33286
Этот товар смотрят 24 человека

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
9 352
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 352 ₽
Коробка 798 ₽ x 3 шт.
Наличник 406 ₽ x 5 шт.
Изменить
13 776
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 559 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 72 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0023 Коробка Ш Ф-11 (Орех) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0023 ⋅ 798 ₽
 798
2 394
029-0363 Наличник Ш Ф-11 (Орех) МДФ 2100*70*10
029-0363 ⋅ 406 ₽
 406
2 030
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Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Орех
Дверь Ш Стиль Ф-11 (Орех) ПО СТ-Худ. 200*80
Дверь Ш Стиль Ф-22 (БелДуб) ПО СТ-Худ. 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Орех
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    25.6
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.06
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Орех
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    25.6
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.06

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Отзывы и вопросы о товаре

10
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Е
14 марта 2021
4
Комментарий
Я безумно довольна работой компании «Мебель 169»! Дверки из экошпона сначала присмотрела у них на сайте, а на прошлой неделе приехала с мужем глянуть на них вживую. Все нашли, показали, проконсультировали по поводу доставки и установки. Мы решили брать сразу 3 двери. Оформили полным комплектом с установкой. Спасибо ребятам, помогли договориться с мастерами на удобную нам дату и время. Ждем доставку!
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Э
11 ноября 2020
4
Достоинства
внешний вид, легко ухаживать, профессионализм обслуживающего персонала
Недостатки
задержали доставку на неделю, но вопрос был решен оперативно
Комментарий
Очень качественные двери, мне всё понравилось, нет никаких нареканий, всё сделано на славу. Приятно, что мы теперь знаем к кому можем всегда обращаться!
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Г
18 августа 2020
4
Комментарий
Менеджер позвонил в течении 5-10 минут после заказа на самом сайте. Дверь выполнена хорошо, пока что доволен. Почернений или деформаций не обнаружил. Сам заказ забирал самовывозом, так что о доставке сказать ничего не могу.
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4.3 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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